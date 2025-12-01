王心凌巡演紐約開唱 全場陪默哀悼念香港火災

【緯來新聞網】歌手王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，於11月28日晚間登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）隆重開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。在演出不久後，王心凌以沉穩而真摯的語氣說道：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱，也讓所有人的心裡都有了同一份牽掛。

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌在演出中分享了自己與紐約的深刻故事，王心凌在台上表示：「上一次來紐約，是二十年前了。那時候的工作量非常大，大概兩年裡發了五張專輯、拍了三部戲。我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約三週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。」



她說：「那段獨自待在紐約的時間，讓我重新找回了很久沒有的自在呼吸的感覺，二十年後，我帶著「Sugar High 2.0」、帶著音樂，也帶著更完整的自己，重新回到這座城市，來到 Madison Square Garden，謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」全場觀眾報以最熱烈的掌聲回應，也讓這場紐約演唱會格外具有意義。

王心凌也多次被紐約歌迷的熱情逗笑。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌也多次被紐約歌迷的熱情逗笑，不僅現場「抽歌單」、還走到台前親自確認點歌方向，讓這段自由度極高的互動成為全場最歡樂、也最不可複製的橋段之一。紐約歌迷火力全開，成功點播了滿滿一串期待度爆表的歌曲，包括——〈青春考卷〉、〈I Do〉、〈如果月亮會說話〉、〈喜歡你怎麼辦〉、〈明天見〉、〈最想你的〉、〈遠在眼前的你〉、〈糖罐子〉、〈陳淑芬與林志豪〉、〈愛的天靈靈〉。每點一首，全場就再度掀起一次巨大歡呼，不少歌迷激動得站起來邊唱邊比心，讓MSG當晚宛如一座會跟著點歌滾動的Sugarland音樂遊樂園。

