柯震東攜劇組現身台中！「逢甲夜市發紅包」掀暴動 地主玖壹壹也參戰

記者王培驊／台北報導

《功夫》台中見面會，玖壹壹為王淨驚喜獻上巨無霸壽桃慶生。（圖／麻吉砥加 提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億台幣重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映，IMAX等特殊版本同步上映。賀歲檔話題鉅作《功夫》氣勢爆棚，週末連三天在全台舉辦四場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，觀影人潮場場爆滿。導演九把刀率柯震東、王淨、朱軒洋來到台中舉辦見面會，與玖壹壹成員春風、洋蔥與健志比拼遊戲，更驚喜獻上巨無霸壽桃為昨（7）生日的王淨慶生。四人晚間現身逢甲夜市發送金光紅包袋，吸引大批民眾搶合影，劇組高人氣癱瘓台中鬧區。

廣告 廣告

《功夫》主演柯震東、王淨、朱軒洋三人俏皮合影。（圖／麻吉砥加 提供）

賀歲檔最受矚目的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，本週末一連三天在全台舉辦四場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，主創人氣爆棚，掀搶票風潮。週五台北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，率領三位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。不只影廳內熱鬧非凡，《功夫》熱度也延燒到街頭，戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋驚喜現身信義鬧區，與電影主視覺大型廣告合影，揭曉《功夫》與臺虎精釀攜手推出的聯名限定酒款，成功掀起討論熱潮，讓《功夫》賀歲檔氣勢持續攀升。

玖壹壹春風（左）與柯震東，在《功夫》台中見面會上比拼吹氣球。（圖／麻吉砥加 提供）

昨（7）日《功夫》導演九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋來到台中，熱鬧舉辦「武林對決見面會」，與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒。兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，現場笑聲不斷。首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典臺詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風，整場對決毫無冷場。活動上更抽出幸運粉絲上台跟演員們一起玩遊戲，寵粉誠意滿滿，其中一位男性粉絲竟剛好是春風的同學，引發笑果不斷。身爲地主的玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌幫王淨慶生，將現場氣氛推向最高潮。

《功夫》台中武林對決見面會現場照。（圖／麻吉砥加 提供）

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同《功夫》導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，七人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。晚間，導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓原本就人潮洶湧的夜市瞬間擠得水洩不通。演員們一路親切互動、頻頻揮手致意，成功炒熱現場氣氛，社群上充滿野生捕獲柯震東與王淨的發文。接下來他們今天將前往高雄駁二與台南花園夜市，為電影《功夫》上映在即盛大造勢，持續引爆全台話題。

衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡500年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨 飾）也加入他們的練武行列，三人得知了500年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密……！《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。

更多三立新聞網報導

寇世勳道歉！公開呼籲《世紀血案》終止製作 喊話：未取得授權前要停止

寇世勳首度發聲了！公開道歉林義雄家屬 認了：對歷史認知不足

美國爵士樂團爆紅！「跨越1.2萬公里」首度來台 2/28即將空降信義區

樂壇痛失巨星！傳奇搖滾樂團主唱辭世 「他不敵癌症病魔」身後留下妻兒

