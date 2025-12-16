柯震東暗巷慘遭圍毆！超大咖影帝「毀容現身」出手了

《功夫》導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。（圖／麻吉砥加）





由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。電影今（16）日釋出前導海報與前導預告。

柯震東在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋在暗巷被小混混痛毆。（圖／麻吉砥加）

《功夫》預告一開場便火力全開，衰尾高中生「淵仔」柯震東與「阿義」朱軒洋慘遭小混混圍毆，情急之下雙掌竟噴發驚人內力將對手震飛，原來是身懷絕世武功的流浪漢「黃駿」戴立忍，隔牆使出神力暗中相救。正義感十足的「乙晶」王淨也加入他們練武的行列，三人穿梭城市角落行俠仗義。戴立忍登上大佛頂端，凝視遠方低聲警告「來不及了！」飾演神秘反派「藍金」的劉冠廷在片尾驚鴻一瞥，以一指之力劃破磚牆，強烈壓迫感席捲而來，城市的存亡危在旦夕。

劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（圖／麻吉砥加）

《功夫》前導預告中，金獎影帝戴立忍以其貌不揚、渾身是傷的造型亮相，一掌震碎牆壁的橋段引爆網路熱議。自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能圓夢：「再晚幾年我可能也打不動了！」

導演九把刀透露：「我很久以前就認為『黃駿』這角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」直到電影籌備進入關鍵階段，他才鼓起勇氣邀約，當戴立忍點頭答應加入的瞬間，《功夫》的夢幻團隊也隨之完整成形。片中與戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東，則是被前輩的驚人體能折服：「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好。」



