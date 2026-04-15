柯震東曾認想與大12歲蕭亞軒結婚 爆秘戀舒華同年與中國「官三代」遊東京！豪刷百萬買包疑復合

柯震東（右）與蕭亞軒愛得坦蕩。董孟航攝、翻攝蕭亞軒臉書

柯震東與韓國女團i-dle台灣成員舒華爆秘戀1年半，始於2024年6月柯震東與陶晶瑩、楊銘威等人的慶生聚會，根據《鏡週刊》報導，柯震東同年還爆出與中國官三代千金、現經營精品店的名媛程穎婕復合，兩人到東京旅行時，柯震東豪刷百萬元，買下兩個稀有的愛馬仕包包送給對方，還因此刷爆信用卡。

對此傳言，柯爸事後幫兒子否認，表示兒子很摳，不會買包送女生。而柯震東與程穎婕的關係，更可回溯至2013年6月，當時柯震東和蕭亞軒還在交往，而程穎婕疑似介入成為小三。

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柯震東（左）與舒華傳穩定交往中。翻攝IG @kaikaiko、@yeh.shaa_

同樣是慶生宴，柯震東當時和蕭亞軒吵架陷入冷戰，飛到上海慶生，程穎婕也在場，被指「趁虛而入」。為此傳聞，蕭亞軒還曾特地出面澄清，表示三人都是很好的朋友。

柯震東分手11年不避諱重提前女友：理解蕭亞軒

柯震東剛出道就與大12歲的歌壇天后蕭亞軒交往，即便受到極大關注，仍對感情態度很坦蕩，還曾坦言有過與蕭亞軒結婚念頭。後來蕭亞軒和黃皓公開戀情時，柯震東也獻上祝福。去年韓國男團CORTIS爆紅，柯震東也成為粉絲，分手11年不避諱提到蕭亞軒，在Threads上發文：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」一度造成話題。

程穎婕曾傳介入柯震東與蕭亞軒戀情。翻攝微博



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