柯震東殺青噴淚全裸抱王淨

由九把刀執導，柯震東、王淨、朱軒洋主演的電影《功夫》，22日舉辦聯訪，片中柯震東演回萬年高中生，也再度上演全裸、打手槍等中二戲碼，是否太常演出這類型的角色？他笑答：「雖然現在很多新生代男演員出來，但在高中生這個賽道我是不會退讓的。」九把刀則打趣補充，《功夫》有出4DX版，觀眾可同步感受銀幕裡的「震動」。

片中柯震東有許多高難度動作戲，他都成功一一克服，卻在現實活中扭傷腳，日前被目擊拄著拐杖到居酒屋用餐，他解釋是因為打球「翻船」扭到腳，雖然腳傷漸癒，但還是需要開刀治療。敬業的他表示，近期宣傳沒空去醫院，接下來又有新戲要拍，開刀要等到下半年，目前腳傷的後遺症是感覺腳踝變得很鬆。

電影幕後花絮中有柯震東全裸擁抱王淨的畫面，當下拍完殺青戲，柯震東感動到哭出來，被抱著的王淨也不尷尬給予「回抱」。有趣的是，當下全裸只穿一條丁字褲的柯震東，其實是坐在一顆一顆凸起的大佛頭上，問他會不會不舒服？他回答：「不會，我的屁股是軟的。」

朱軒洋姐弟戀OK

這次電影大部分的愛情戲落在朱軒洋與飾演王淨媽媽的曾莞婷身上，兩人上演姐弟戀，問朱軒洋可以接受差16、17歲的姐弟戀？他害羞回說：「我覺得都可以啦！」而生活中是「姐弟戀專業戶」的柯震東，被問到之前因迷上暴紅韓國鮮肉男團Cortis，在網路社群開前女友玩笑，發文「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，對此他解釋：「覺得成為蕭亞軒很新鮮啦。」