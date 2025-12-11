柯震東深夜突提分手11年蕭亞軒 玩哏喊「理解」竟是入坑變粉絲

柯震東（左圖）與蕭亞軒姊弟戀轟動一時。（翻攝自臉書）

藝人柯震東過去與蕭亞軒（ELVA）交往2年多，相差12歲的姊弟戀轟動一時，兩人分手後關係一度降到冰點，事過境遷才逐漸回溫。柯震東今（11日）凌晨突然在Threads發文：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」3度提及舊愛立刻掀起熱議，原來他迷上南韓男團CORTIS，該團成員平均年齡17歲，而蕭亞軒被稱為「小鮮肉收割機」，頑皮向前女友開個玩笑。

柯震東先是發文「COER」，COER是南韓男團CORTIS粉絲代稱，相隔2小時又在留言區寫下：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」因為CORTIS的5位成員平均年齡17歲，卻有大批比他們年紀大的粉絲，且女性占多數，不少追星人自嘲「成為蕭亞軒」，柯震東被圈粉之後，開起自己與前女友的玩笑，自嘲「成為蕭亞軒」。

CORTIS是南韓大勢新人。（翻攝STARNEWS）

蕭亞軒的歷任男友多是年紀比她小的男星、模特兒或圈外人，網路甚至流傳：「沒有人可以永遠年輕，但蕭亞軒的男友可以。」而且她面對感情瀟灑勇敢，曾經說出：「不愛了也沒關係，有愛過就好。」目前最後一段戀情是與小16歲的黃皓交往4年，2022年分手，目前仍在追求真愛。

CORTIS是防彈少年團（BTS）師弟，今年8月才出道，由於歌曲〈GO!〉裡的韓文原句「우린 필요 없어 다른 sign」被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」，在台灣掀起迷因旋風，這首歌因此被稱為「吳麗萍神曲」，團體知名度也水漲船高。





