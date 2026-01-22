柯震東演高中生全裸上陣 九把刀推薦看4DX

記者王丹荷／綜合報導

電影《功夫》今（22）日舉辦試映會，導演九把刀、柯震東、王淨與朱軒洋現身受訪，對於特效砸重金，九把刀直言：「光是它（特效）就可以拍2部國片！」片中柯震東再度穿上制服演高中生，動作戲之外，更有全裸等大尺度畫面，他表示劇本合理就OK，也笑說：「高中生這個賽道，我是不會退讓的」，九把刀則推薦大家看4DX，「會一起震。」

片中王淨放飛形象，有多場扮醜演出，像是中了蛇毒顏值大崩壞，對戲的柯震東都發自內心說：「妳現在真的很噁心！」有陣子沒出現的她表示很開心因為《功夫》再跟大家見面，這段期間學了不同東西，開玩笑說：「像是溜溜球、扯鈴之類的」，最近則在體驗「禪柔」；片中她面對全裸的柯震東，坦言該場戲剛好是殺青，「當下就是要安慰他的情緒，因為殺青他真的很感動。」

朱軒洋片中與曾莞婷有感情戲，他坦言要撩她超害羞，一直NG，被問是否能接受相差16、7歲的姐弟戀？他脫口片中台詞說：「我都可以啊。」一旁「姐弟戀前輩」柯震東因入坑韓團CORTIS，日前在社群自嘲發文想「成為蕭亞軒」，被問「成為蕭亞軒」的感覺怎樣？他笑說：「很棒，很新鮮啦。」日前柯震東打球扭傷腳，他坦言韌帶受傷要開刀，但近期要忙宣傳期，應該會等到下半年，「現在就是覺得腳踝很鬆。」《功夫》2月13日全臺上映。

柯震東（左起）、九把刀、王淨、朱軒洋宣傳電影《功夫》。（麻吉砥加提供）

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋宣傳電影《功夫》。（麻吉砥加提供）

電影《功夫》舉辦試片會。（麻吉砥加提供）