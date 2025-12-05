「柯震東炮友」爆耍大牌爭議！老闆張鈞甯出手力挺：我蠻相信她

記者宋亭誼／台北報導

張鈞甯近來行程滿檔，還斜槓開經紀公司培育新人，忙得不可開交。旗下藝人詹子萱去年在影集《愛愛內含光》飾演「柯震東炮友」邱曖一角，憑藉細膩演技一舉奪下第59屆金鐘獎最佳新人獎，隨後卻遭週刊爆料耍大牌，出場規格直逼老闆。對此，張鈞甯昨（4）日出席「綻放」維也納美景宮百年花卉名作展被問到此事，坦言私底下有跟詹子萱聊過，也有告訴對方不必放在心上。

張鈞甯相信詹子萱的為人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

張鈞甯過去也是從新人一路走過來，面對莫須有的新聞早已司空見慣，她昨（4）日公開力挺詹子萱，表示自己相信她的為人，「子萱是個很誠懇的人，我覺得她做事很認真，她是我完全、基本上不用擔心的新人，對於這些傳聞，其實我蠻相信她的。」張鈞甯私底下經常以過來人身份開導公司新人，這次也有安慰詹子萱：「大家都會被寫到，所以不要放在心上。」

張鈞甯坦言，藝人難免遇到負面報導，她過去只要遇到緋聞或與事實不符的內容都會感到很難受，但現在心態已逐漸成熟。而她自己教育旗下藝人的方式是「先檢討自己是否有做得不好的地方」，倘若問心無愧，張鈞甯相信時間會證明一切，「我們是什麼樣的人，做的事情永遠比說的重要，大家會看到，也會懂你，不要太在乎外面這些評論。」

張鈞甯坦言公司給予新人極大自由。（圖／記者鄭孟晃攝影）

張鈞甯笑說，她現在帶新人越來越有「媽媽的感覺」，自己常常會像媽媽一樣給建議，但她也理解新人會有自己的想法，張鈞甯認為這並非叛逆，反而覺得是很有趣的學習過程，而公司也很自由，最終仍會讓新人自己做選擇，「年輕和生命是他們自己的，要讓他們決定自己想做什麼。」

