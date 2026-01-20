柯震東無預警公開徵求韓文家教！只堅持「這條件」 網一看笑了

娛樂中心／蔡佩伶報導

柯震東徵韓文家教。（圖／翻攝柯震東 Kai Ko臉書）

男星柯震東入行以後，參與多部電視劇、電影演出，精湛演技也讓他榮獲金鐘獎的肯定。近日，掀起討論的是，柯震東在Threads上發文徵韓文家教，不過列出的「唯一條件」卻讓網友笑了。

柯震東熱衷於透過社群和網友進行互動，今（20日）他透露想要徵韓文的家教老師，雖然以條列式列出了3個要求，但仔細一看，全都是「不能兇我！」，顯見這條件對柯震東來說格外重要。

貼文曝光短短3小時內，立刻吸引萬名粉絲前往朝聖，還有許多網友留言自我推薦，至於柯震東為何突然想徵家教，雖然他沒有明說原因，但網友從日前他透露迷上韓國男團CORTIS，紛紛猜測是為了追星。

柯震東突發文徵求韓文家教。（圖／翻攝自Threads）

