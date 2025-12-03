柯震東爆許瑋甯「爛醉倒地」 本人無奈回應：供拍照而已

柯震東透過經紀公司出面澄清，強調只是配合拍照的趣味動作，並非爛醉失態。（翻攝自Instagram@ozifp、本刊資料照）

邱澤與許瑋甯的婚禮上週落幕，柯震東被流出倒臥在地的畫面，外界推測是「喝到爛醉」。對此，柯震東透過經紀公司出面澄清，強調只是配合拍照的趣味動作，並非爛醉失態。

邱澤與許瑋甯的婚禮上週落幕，賓客明星雲集，不少人紛紛分享現場畫面，其中曾與許瑋甯合作戲劇《不夠善良的我們》的柯震東，婚禮前受訪打趣說自己紅包包得夠大，應該能讓新人「回本」。沒想到婚禮結束後，社群媒體上就出現他倒在地上的畫面，還被誤會是酒喝太多。

柯震東透過經紀公司做出回應。（翻攝自Insgragram@harvest9roadent）

對此，柯震東透過經紀公司「禾豐九路娛樂」回應，「未經證實的新聞標題及內容，只好在這邊說一下～現場氣氛歡樂開心躺地上供拍照而已，沒有爛醉喔！」解釋當時是因為婚禮氣氛太好，為了配合合照才會做出躺地的動作，並非如傳聞所說喝掛在地。同時也強調「參加了一場溫馨幸福的婚禮很替新人開心」，盼外界將焦點放回新人身上，「謝謝大家關心，別再模糊焦點了啦！」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

