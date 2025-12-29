柯震東相隔十多年重看《那些年》！揭內心真實感受 九把刀人生最大後悔拍成電影

柯震東（左起）、九把刀、山崎貴一起擺出《那些年，我們一起追的女孩》片中經典的罰半蹲動作。麻吉砥加提供

九把刀受邀出席於日本東京舉辦的「九把刀影展」，27、28日接連兩天放映《報告老師！怪怪怪怪物！》、《請問，還有哪裡需要加強》、《月老》及《那些年，我們一起追的女孩》四部代表作，影展第二天，演員柯震東現身與全場觀眾一起同看主演作品《月老》及出道代表作《那些年，我們一起追的女孩》。

九把刀感性表示，感謝32歲時的自己拍出了《那些年，我們一起追的女孩》，讓那段青春得以被完整保存，如今歷經15年的創作淬鍊與實務累積，再度攜手金獎製作團隊完成新作《功夫》，不只是題材與規模升級，更是他導演生涯的重要躍進。

柯震東則坦言，自己已有十多年未再重看這部作品，再次觀賞時回憶起當年的投入與認真付出，「現在回頭看，真的很感動，也覺得自己這些年成長了不少。」當主持人問及人生中最大的後悔，九把刀直言：「我把自己最大的後悔拍成了電影。」

《功夫》導演九把刀（左）、柯震東到日本東京與上千名觀眾見面。麻吉砥加提供

山崎貴分享青春挫折！化為導演之路力量

壓軸場次邀請到《哥吉拉-1.0》導演山崎貴觀影，映後三人進行對談，暢談創作歷程與青春回憶。九把刀也問山崎貴青春時期最大的遺憾，以及是否成為自己理想中的大人？山崎貴分享，自己與九把刀一樣，年輕時都沒能追到喜歡的女生，但正是這些挫折與失敗，讓他最終走上導演之路。

談及九把刀賀歲檔新作《功夫》，山崎貴表示從前導預告中就能感受到強烈的娛樂能量與節奏感，他相當佩服柯震東能自然詮釋高中生角色而毫無違和，強調：「有機會一定要到戲院欣賞這部作品！」九把刀則表示，自己與山崎貴導演最相似的地方，在於都擁有一顆純真的心，並感謝自己能夠從事真正熱愛的工作，「如果有來生，我還是想繼續當導演。」

《功夫》導演九把刀（右）、柯震東與全場觀眾合影。麻吉砥加提供

柯震東也分享，從《那些年》、《月老》到台灣首部熱血奇幻動作片《功夫》，他感受到自己在表演上的成長與進步，未來也會持續努力，期待新作《功夫》能早日與日本觀眾見面。活動當天戲院被影迷擠得水洩不通，低溫也澆熄不了影迷的熱情，最終九把刀與柯震東在戲院外替觀眾簽名、合照，為此次東京九把刀影展畫下熱血又感動的句點。

朱軒洋重回重要場景！《功夫》與彰化月影燈季跨界合作

《功夫》27日晚也在彰化月影燈季帶來驚喜彩蛋，監製盧維君與主演朱軒洋出席點燈儀式。彰化八卦山大佛為《功夫》原著小說中的重要場景之一，改編電影也延續這層連結，透過影像強化場景震撼度，因此特別與彰化月影燈季跨界合作，自即日起展出至3月1日止，每週五、六、日、國定假日及春節連假，限定加碼推出「功夫限定版」雷射光雕秀，為即將到來的賀歲檔期提前暖身。

朱軒洋出席《功夫》與彰化月影燈季跨界合作的點燈儀式。麻吉砥加提供

盧維君表示，《功夫》作為台灣首部熱血奇幻動作大片，帶給觀眾的不僅只有娛樂度，更是滿滿的團結能量，「能與月影燈季合作，讓電影在上映前就能與觀眾產生連結，是非常難得的經驗。」



