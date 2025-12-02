柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」

有網友批柯震東全黑穿著，也有人覺得他手搭新娘新郎，邊界感薄弱。（IG)

與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。

先前柯震東因以全黑造型出席活動，被網友批評「喜事還穿黑」而引發爭議，甚至遭酸「蠢貨」。一向可以開玩笑的柯震東難得回擊。許瑋甯所說的「謝謝大家的精心打扮」，更被視為力挺柯震東。

許瑋甯與邱澤上週舉辦婚宴，相關話題仍是不斷。（本刊）

在婚禮現場柯震東醉倒，但連醉倒都頗帥。（IG）

而柯震東也被拍到醉倒在婚禮現場。婚宴當天，他被歌手 ØZI 拍下大字形躺在地上的畫面，事後柯震他轉發這段限時動態，並未解釋是否醉倒，反而以「下顎線」為題輕鬆帶過。不少網友笑稱分不清他是真醉還是擺拍，因為「太帥了」。

