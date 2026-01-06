柯震東苦練2個月！獲韓國導演讚「比專業還強」 《功夫》魔鬼特訓曝光

記者王培驊／台北報導

電影《功夫》海報。（圖／麻吉砥加 提供）

由九把刀執導、改編自其同名小説的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映。《功夫》今（6日）發布正式海報與幕後花絮師徒篇，戴立忍、柯震東、朱軒洋與王淨於開拍前接受韓國動作團隊Triple A的特訓，柯震東挑戰高密度動作戲全面升級，表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」，朱軒洋則展現極具原始直覺般的爆發力。

柯震東(右一)挑戰高密度動作戲全面升級，表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」。（圖／麻吉砥加 提供）

王淨作為女力代表，全力投入高強度武打，一場關鍵下腰動作意外開發出「腰力驚人」的潛能，戴立忍也高度肯定三位徒弟的敬業態度。《功夫》將以台灣影史最高規格上映，同步推出IMAX、Dolby Vision＋Atmos、Dolby Atmos、SCREENX、4DX 及 ULTRA 4DX六大特殊影廳版本，多種規格觀影體驗全面進攻賀歲檔。

作為《功夫》女力代表，王淨全力投入高強度武打，一場下腰戲意外發現「腰力驚人」。（圖／麻吉砥加 提供）

今年賀歲檔最受矚目、台灣首部奇幻動作鉅片《功夫》，今發布正式海報與幕後花絮師徒篇，揭開角色師徒關係與動作訓練內幕，搶先展現電影熱血世界觀。《功夫》正式海報以濃厚奇幻色彩打造，四位主角氣勢集結，搭配海報標語「相信！是我們最強的招式」，完美呈現青春熱血、以信念對抗黑暗的核心精神，一釋出便引發網友熱議。此外《功夫》也驚喜宣布，將以台灣影史上最高規格的版本上映，同步推出IMAX、Dolby Vision＋Atmos、Dolby Atmos、SCREENX、4DX 及 ULTRA 4DX六大特殊影廳規格，觀眾可依喜好選擇觀影體驗，無論追求極致畫面、沉浸音效或動感座椅帶來的臨場震撼，都能全方位感受《功夫》的奇幻動作魅力，展現台灣電影在製作規模與技術上的全新高度。

《功夫》精彩劇照。（圖／麻吉砥加 提供）

為打造台灣電影前所未見的動作場面，戴立忍、柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近兩個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。其中柯震東與朱軒洋的動作戲份尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，兩人也直呼拍攝過程吃盡苦頭。

多次投入高密度動作戲訓練的柯震東，此次在《功夫》中全面升級，展現更扎實的動作實力，其天賦與完成度獲得韓國動作導演張材旭高度讚賞。近期代表作為韓片《格殺福順》的張材旭表示：「柯震東在某些高難度動作上，表現甚至超越專業團隊。他動作乾淨俐落、速度快又力量十足，而且非常懂鏡頭語言，知道如何呈現最佳效果，說真的比我們還強。」而搭檔朱軒洋則展現原始直覺般的強烈氣場，詮釋角色時憑本能反應出擊，動作與情緒皆極具爆發力，兩人在多場合體對打戲中火花四射，成為全片亮點之一。

身為「功夫團體」中唯一的女力代表，王淨被導演九把刀封為「天生的演員」，直言她擁有每位導演都夢寐以求的特質，為電影注入不可或缺的靈魂。面對高強度武打訓練，王淨毫不退縮，笑說不希望在對戰時落於人後，因此積極投入訓練，每個招式都力求完美。尤其在一場關鍵對決中，她需要完成高難度的下腰動作，王淨才意外發現自己「腰力驚人」，成功開發不爲人知的潛能，也讓角色的強悍魅力更加立體。

擔任「師父」的戴立忍，親眼見證三位徒弟從訓練到拍攝過程的蛻變，對他們的表現給予高度肯定：「他們工作態度非常敬業，開放心態加上全力以赴的態度真的很棒！」戴立忍指出，正是這樣的投入與信念，撐起了《功夫》高強度、充滿想像力的奇幻動作世界觀。《功夫》集結奇幻、動作與青春熱血元素，無論視覺效果、動作場面與製作規模，都是台灣電影影史上難得一見的全新嘗試，勢必成為今年賀歲檔的重量級話題之作。

衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡五百年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨 飾）也加入他們的練武行列，三人得知了五百年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）糾纏至今的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密……！《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。

