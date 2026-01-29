柯震東被拱找女神當韓文家教 羞認李多慧是理想型

柯震東（左）、李多慧現身New Balance「NB 好事轉運站」活動。黃于珊攝



柯震東今（1╱29）與啦啦隊女神李多慧現身New Balance「NB 好事轉運站」活動，她當面告白第1次看的台灣電影就是《那些年，我們一起追的女孩》，當時就心想「台灣男生都是長得這樣子嗎」？被問理想型，他列出「善良、漂亮、做自己的人」3條件，被問李多慧符合嗎？他笑說：「肯定！她是每個人的理想型對不對？」

李多慧和柯震東一起在台上跳舞，他害羞表示沒看過對方在球場上的啦啦隊應援，她瞪大眼睛直說：「為什麼沒有？」他解釋：「買不到票啊！」但說會邀她來看主演電影《功夫》，李多慧秒回：「好！好啊！」他也說會支持她的電影處女作《辛亥隧道》。

最近柯震東徵求韓文家教，被拱可以找李多慧，他笑說：「不可能，她太忙了啦！怎麼可能？這個1個小時不知道多少錢好不好，我去找真的家教好了。」他也當場用韓文自我介紹，還說「我愛妳」撩粉，李多慧則稱讚他韓文講得很好。

日前柯震東參加Lulu（黃路梓茵）、陳漢典婚禮，被問是否想婚，他直言：「不會，我看他們（新人）好累啊！」他說雖然被2人的愛情感動，「但我就是沒對象也沒辦法結婚」。

至於在婚禮上和許光漢、邱澤同框被封「3大男神」，柯震東笑說：「很榮幸可以跟他們2個稍微排在一起，是莫大的榮幸。」也透露有聊到可以合作，「我們有一直在逼程偉豪寫新的劇本讓我們3個可以一起合作，就看金盞花，我可以投資」。

