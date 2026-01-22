柯震東追CORTIS笑喊「理解、成為蕭亞軒」 徵韓文家教：不能兇我

藝人柯震東、王淨、朱軒洋22日出席九把刀執導電影《功夫》的試映會，出品人黃立成也特別到場力挺。先前柯震東曾在社群平台表示喜歡南韓新生代男團CORTIS，幽默表示「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒。」也透露在徵「不會兇他」的韓文家教。談到此次拍攝《功夫》是否有傳授朱軒洋，與「姐姐」曾莞婷拍攝感情戲的姐弟戀經驗談？他則笑說「我覺得很新鮮啦！」逗樂全場。

柯震東22日出席《功夫》試映會。（圖／麻吉砥加提供）

柯震東（左起）、九把刀、王淨、朱軒洋22日出席《功夫》試映會。（圖／麻吉砥加提供）

柯震東近日在社群平台徵韓文家教。（圖／翻攝自柯震東Threads）

對於在《功夫》再度飾演高中生，柯震東表示對於穿制服還是感到很自在：「在高中生的賽道上，我可是沒有要退讓的！」

而王淨在片中也徹底放飛形象，有多場扮醜演出，笑說有一場她中了「蛇毒」整臉發黑的戲，讓柯震東一看到她就忍不住說：「妳現在好醜，先不要跟我講話！」逗樂全場。

柯震東（左）感謝黃立成（右）的支持。（圖／麻吉砥加提供）

此外，九把刀在映後分享時難掩激動之情：「看到這麼多人支持《功夫》，今天是我最開心的一天！」黃立成則表示，《功夫》是他近年來投入規模最大、也最具企圖心的一次電影製作，「《功夫》是台灣電影近十年來最大規模的製作之一，更蘊含了台灣文化與屬於我們自己的精神，希望能在過年期間帶給觀眾滿滿的歡笑與能量。」

柯震東也特別向黃立成表達感謝之意：「謝謝大哥一路以來的支持，多虧有他，才有這部電影的誕生。」他分享這次拍攝過程中接受了大量動作訓練，不論是體能或心理層面都是一次全新體驗，也希望觀眾能感受到角色在成長與選擇中的掙扎與熱血。

