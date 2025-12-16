柯震東遇上神力流浪漢！九把刀《功夫》預告爆光 麻吉大哥：Uncle做的電影

柯震東在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋(右)在暗巷被小混混痛毆。麻吉砥加提供

由作家九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，前導預告揭開故事核心，衰尾高中生「淵仔」柯震東與好友「阿義」朱軒洋慘遭圍毆時，竟意外從雙掌噴發驚人內力，原來是身懷絕世武功的神祕流浪漢「黃駿」戴立忍，隔牆施力暗中相救。金獎影帝戴立忍以其貌不揚的流浪漢形象，一掌震碎牆壁，宣告九把刀全新作品將於農曆年檔期回歸。

導演九把刀透露，他從很久以前就認定「黃駿」一角非戴立忍莫屬，但一直到籌備關鍵階段才鼓起勇氣邀約，戴立忍點頭的瞬間，讓《功夫》的夢幻團隊正式成形。

師徒情誼曝光！柯震東朱軒洋獲神力 戴立忍體力折服後輩

自小學習跆拳道的戴立忍也笑說，能接演《功夫》圓了自己年少時期的武俠夢：「再晚幾年我可能也打不動了！」片中與戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東則是被前輩的驚人體能折服：「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」

除了柯震東與朱軒洋，正義感十足的「乙晶」王淨也加入一同拜師學藝，穿梭城市角落行俠仗義，卻得知師父黃駿與師弟「藍金」劉冠廷糾纏至今的江湖恩怨。預告中飾演神秘反派的劉冠廷在片尾驚鴻一瞥，以一指之力劃破磚牆，強烈的壓迫感席捲而來，城市存亡危在旦夕。

影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」麻吉砥加提供

耗時25年圓夢！台韓頂尖動作團隊打造「九把刀宇宙」

九把刀表示，自2001年起在網路連載《功夫》小說，為了搬上大銀幕等待了25年的夢想。為真實還原小說中的武打精髓，劇組特別聘請韓國頂尖動作團隊Triple A的動作導演張材旭，與台灣金獎動作設計洪昰顥共同合作。團隊融合了寫實的街頭打鬥與具奇幻色彩的超能力設定，創造出獨樹一幟的混合動作風格。

《功夫》耗時兩年、斥資近三億元台幣打造，集結了戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等超強卡司領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出，目標成為2026年春節檔最受矚目的熱血奇幻動作大片。

麻吉大哥黃立成也在社群平台上貼出《功夫》預告，寫著「Uncle做的電影」，但下面留言紛紛歪樓，提問：「Uncle你爆倉賠的錢，跟這部電影的製作成本哪個比較高？」《功夫》將於2026年2月13日新春賀歲檔上映。



