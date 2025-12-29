柯震東重看《那些年》成長了不少 九把刀感謝14年前的自己
導演九把刀近日受邀出席於日本東京舉辦的「九把刀影展」，接連放映《報告老師！怪怪怪怪物！》、《請問，還有哪裡需要加強》、《月老》及《那些年，我們一起追的女孩》四部代表作，門票全數售罄，除了御用演員柯震東也出席盛會，更邀請到《哥吉拉-1.0》導演山崎貴觀影，映後三人進行對談，暢談創作歷程與青春回憶。
九把刀感謝32歲的自己拍出了《那些年，我們一起追的女孩》，讓那段青春得以被完整保存。柯震東則坦言，自己已有十多年未再重看這部作品，再次觀賞時回憶起當年的投入與認真付出，「現在回頭看，真的很感動，也覺得自己這些年成長了不少。」當主持人問及人生中最大的後悔，九把刀直言：「我把自己最大的後悔拍成了電影。」
九把刀也反問山崎貴導演青春時期最大的遺憾，以及是否成為自己理想中的大人。山崎貴導演分享，自己與九把刀一樣，年輕時都沒能追到喜歡的女生，但正是這些挫折與失敗，讓他最終走上導演之路。
談及九把刀新作《功夫》，山崎貴導演表示，從前導預告就能感受到強烈的娛樂能量與節奏感，他相當佩服柯震東能自然詮釋高中生角色而毫無違和，強調「有機會一定要到戲院欣賞這部作品」。九把刀則提到，自己與山崎貴導演最相似的地方，在於都擁有一顆純真的心，並感謝自己能夠從事真正熱愛的工作，「如果有來生，我還是想繼續當導演。」
柯震東也分享，從《那些年》、《月老》到《功夫》，他感受到自己在表演上的成長與進步，未來也會持續努力，期待新作《功夫》能早日與日本觀眾見面。活動當天戲院被影迷擠得水洩不通，低溫也澆熄不了影迷的熱情，最終九把刀導演與柯震東在戲院外替觀眾簽名、合照，為此次東京九把刀影展畫下熱血又感動的句點。
同一時間，《功夫》27日晚上也在彰化月影燈季帶來驚喜彩蛋，監製盧維君與主演朱軒洋出席點燈儀式。彰化八卦山大佛為《功夫》原著小說中的重要場景之一，改編電影也延續這層連結，透過影像強化場景震撼度，因此特別與彰化月影燈季跨界合作，自即日起展出至3月1日，每周五、六、日、國定假日及春節連假，限定加碼推出「功夫限定版」雷射光雕秀，為即將到來的賀歲檔期提前暖身。
