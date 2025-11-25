「水啦！文化音樂節」 民歌手週末嘉義開唱
記者古可絜、黃音文／綜合報導
嘉義縣文觀局29、30日將在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「水啦！文化音樂節」，以「朴子民歌同學會」為主題，邀殷正洋、葉佳修等民歌時代歌手開唱，帶領觀眾重返民國70年代的青春歲月。
文創商品與特色美食揭開序幕
文化音樂節活動自29日上午11時由「朴通市集」揭開序幕，集結文創商品與特色美食；下午3時起於中正路水塔前主舞臺展開民歌演唱，邀金曲歌王殷正洋、民歌推手葉佳修，還有歌手周子寒、陳偉民接力登場，帶來膾炙人口的經典作品，陪伴民眾度過最療癒的秋末時光。
活動現場除音樂表演，還有街頭藝人演出、限定手作課程與「打卡送好禮」活動，民眾只要在嘉藝點水道頭文創聚落社群平臺分享活動照片，即可獲得限量「小水滴貼紙」乙張，送完為止。
嘉藝點水道頭文創聚落原為日據時期日式木造宿舍建築，由縣府修復活化，目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友、Tinco庭口金工、誠農藩、新住民關懷之家、好日作工作坊、翌莎精品咖啡、誠農食堂、方舟森林及梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。
朴子水道頭聚落「水啦！文化音樂節」 重溫民歌時代的美好回憶。（嘉義縣文觀局提供）
活動以「朴子民歌同學會」為主題邀殷正洋、葉佳修等民歌時代歌手開唱。（嘉義縣文觀局提供）
