柯震東驚爆她「見色忘友」 王淨急喊冤

自從《月老》合作後，王淨與柯震東便建立起好交情，兩人此次二搭男女主角，默契更佳。

柯震東與王淨近期為了宣傳九把刀執導的新電影《功夫》，合體登上由 Eko 和 Sandra 主持的超人氣網路節目《驚奇玩起來》。兩人不僅在節目中大秀英語能力，柯震東更是毫無包袱地瘋狂爆料，不僅指控王淨是標準的「見色忘友」，還加碼自爆自己對另一半有著超嚴格的「如廁潔癖」，反差萌讓全場笑翻。

節目進行到「誰比較容易見色忘友（Who tends to ditch friends for love?）」的環節時，柯震東毫不猶豫地直指王淨。他激動爆料，王淨平常訊息回覆速度很快，但只要一談戀愛就會「搞消失」。柯震東生動模仿當時的情境：「我傳訊息給她，結果三天後她才回我一句：『哈？怎麼啦？』」直接控訴她有了對象就忘了朋友。

​對此，王淨急忙大喊冤枉，並試圖辯解：「那是因為我在交往前，你根本沒約過我啊！」兩人一來一往的互虧，展現了私下相愛相殺的好交情，也成為整集節目的一大亮點。

​聊到感情觀，柯震東坦言自己其實是個「黏人精」，甚至浪漫地形容：「結婚那一刻就是兩個人連成一條線，一直到生命的盡頭。」這番深情言論才剛讓現場充滿粉紅泡泡，他隨即話鋒一轉，強調這條線在「廁所」必須斷開。

​柯震東嚴肅表示，他非常重視「有禮貌的空間」，另一半上廁所「不可以有聲音、不可以有味道」，甚至直言：「我家廁所要是能有兩個馬桶最好！」他無法接受在刷牙時看到另一半在旁邊上大號，更崩潰大喊：「方圓十公尺內不可以有聲音！」超嚴格的「如廁潔癖」與他黏人的浪漫形象形成強烈反差，讓主持人與王淨笑到不行。

​此外，王淨分享了國中在美國加州留學的趣事，曾有同學對她說出超獵奇的稱讚：「妳擁有這世界上最完美的腳踝（You have the most perfect ankles in the world）！」讓她至今摸不著頭緒。而柯震東則分享了去印度瓦拉納西（Varanasi）旅遊的震撼經歷，親眼目睹恆河邊正在焚燒屍體，骨灰直接推入河中，旁邊卻同時有人在洗澡，以及當地貧富差距帶給他的巨大衝擊。

​​（影片來源：驚奇玩起來 AmazingTalker Show YouTube 頻道）

