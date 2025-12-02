柯震東黑衣遭炎上！許瑋甯世紀婚禮後首發文 藏「這句話」力挺他

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

演藝圈高顏值夫妻許瑋甯、邱澤於上周五（11/28）晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，許多圈內好友皆受邀到場，共計約400人，陣容堪比三金典禮，因此被稱為世紀婚禮。婚宴後3日，許瑋甯在IG上首度發聲表示「一切都很美好」，感謝外界的祝福，為這場婚禮增添很多美好的回憶，其中一句話更被解讀在為柯震東發聲。

柯震東出席​​邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／翻攝自柯震東IG）

許瑋甯發文寫下：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」婚宴圓滿落幕，這場典禮也成為讓她難忘的回憶，值得注意的是，柯震東打扮一身黑色服裝出席典禮，遭網友怒批：「喜事還穿黑。蠢貨。」讓他也忍不住反嗆，「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。」許瑋甯在發文時則提到「謝謝大家的精心打扮」，被網友猜測可能在為柯震東發聲。

邱澤、許瑋甯的婚禮圓滿落幕，婚禮上誓詞感動許多人，邱澤真誠告白：「我希望下輩子我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」許瑋甯也回應：「我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」

許瑋甯婚宴3天後首度PO文。（圖／翻攝自IG）

