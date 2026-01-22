柯震東《功夫》全裸坐大佛！驚揭「蛋蛋」觸感 霸氣守護高中生賽道

九把刀（左2）電影《功夫》舉辦媒體試映，演員柯震東（左起）、王淨與朱軒洋出席記者會。劉耀勻攝

改編自九把刀經典同名小說的電影《功夫》今（22）日舉辦媒體聯訪，演員柯震東、王淨以及朱軒洋一起出席。柯震東在片中不僅再度穿上制服挑戰「最強高中生」，更祭出全裸、打手槍等大尺度畫面，他笑著宣示主權：「雖然現在很多新生代男演員出來，但是高中生這個賽道我是不會退讓的。」

柯震東凍齡演高中生全靠醫美 驚曝腳傷未癒下半年開刀

柯震東在電影中不僅全裸、打手槍，最後一幕是脫光光坐在大佛頭上。被問到大佛頭上的「顆粒」會不會坐起來會有「蛋蛋」的不舒服？柯震東笑說還好，「因為自己屁股是軟的。」

34歲的柯震東還要穿上高中生制服扮嫩，他笑說幸好現在醫美發達，讓他能持續凍齡演出。日前他被網友直擊拄拐杖出沒居酒屋，他坦言打球造成韌帶受傷尚未康復，近期因宣傳期忙碌無法動手術，預計下半年才會開刀治療。柯震東自嘲地說：「除非開刀治療才會痊癒，最近覺得腳踝很鬆。」

柯震東在《功夫》中繼續扮演高中生。劉耀勻攝

王淨淡定看柯震東脫光光 私下學「禪柔」調劑身心

許久未有大銀幕作品的王淨，透露近期空出時間進修，表示近期正接觸「禪柔」運動。片中她與柯震東有深刻感情戲，甚至有柯震東全裸坐在她身旁的橋段。王淨回憶，當時因為那場是殺青戲，柯震東的情緒久久無法回復，她想安慰柯震東，但對方全裸，害她邊拍背邊不知道該把視線往哪裡擺。

王淨在《功夫》中與柯震東有深刻感情戲。劉耀勻攝

朱軒洋大談17歲差姐弟戀 柯震東想「成為蕭亞軒」喊新鮮

有趣的是，片中大部分的愛情戲重擔落在朱軒洋與「美魔女」曾莞婷身上。面對相差16、17歲的姐弟戀設定，朱軒洋害羞表示：「我覺得都可以啦！」而一旁身為「姐弟戀專業戶」的柯震東，日前因迷上鮮肉男團而在社群發文想「成為蕭亞軒」，他開玩笑地回應：「我覺得⋯成為蕭亞軒很新鮮啦！」引發全場大笑。

朱軒洋在《功夫》中與曾莞婷大談姊弟戀。劉耀勻攝

特效預算驚人可拍兩部國片 九把刀致敬台灣武俠經典

《功夫》中出現飛龍、飛虎、黑白郎君等經典角色，九把刀坦言這是在向餵養他長大的台灣武俠元素致敬。為了呈現極致視覺，特效預算甚至高到能再拍兩部國片。九把刀透露，光是調整戴立忍在大佛上拍照的背景，就與特效團隊嚴振欽琢磨許久。最終看到特效師在調光最後一天變出原本認為「不可能」的飛鳥畫面，讓他感性直呼很感動。電影《功夫》將於2月13日全台上映。



