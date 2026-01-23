柯震東「功夫」再演高中生還全裸 王淨「0反應」

九把刀新電影「功夫」舉辦試映會，主要演員柯震東、王淨與朱軒洋也都到場宣傳。（圖／東森新聞）





九把刀新電影「功夫」舉辦試映會，主要演員柯震東、王淨與朱軒洋也都到場宣傳。34歲的柯震東片中「恥度全開」，被問到還要演多久學生？他自信爆棚笑說：「在高中生這個賽道上，我是絕對不會退讓的！」不過當中有全裸戲，王靜說他沒有反應。

九把刀全新賀歲片功夫，找來熟悉萬年高中生柯震東和王淨，繼月老之後再度上演對手戲，全裸大尺度畫面武打動作樣樣來，試片記者會上更是笑料不斷。

演員王淨：「喊卡之後我想要跟他講話，然後他是很發自內心的說，你現在真的很噁心。」

廣告 廣告

演員柯震東vs.記者：「我覺得在高中生這條賽道上，我是不會退讓的，（所以這不會是你最後一部）不會，接下來年輕男演員們辛苦你們了。」

片中為了致敬台灣經典武俠元素，九把刀透露，光是特效預算，就夠再拍兩部國片，在動作琢磨上更是不容易。

導演九把刀：「因為打戲很多，所以其實很怕他們受傷，所以安排很多這種武術訓練，都很怕他們偷懶不到。」

推薦觀眾到電影院必看4DX身歷其境，老組合，新花樣，也讓觀眾期待，會擦出怎麼樣的火花。



【更多東森娛樂報導】

●變身金髮魔頭！劉冠廷「甩頭過猛」拍一半出事了

●女星街頭「瘋狂拉客」！等紅燈機車騎士也不放過

●傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來

