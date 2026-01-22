柯震東「功夫」再演高中生 面對新生代笑喊不退讓

（中央社記者王心妤台北22日電）作家九把刀自編自導的新片「功夫」今天舉辦試片，演員柯震東受訪談到這次再度演高中生並要全裸演出，「在高中生這個賽道我是不會退讓的，雖然現在很多新生代男演員出來。」

九把刀今天率演員柯震東、朱軒洋、王淨接受媒體訪問，柯震東笑說，現代醫美很發達才能繼續凍齡，雖然現在很多新生代男演員，但他在飾演高中生這件事仍有信心。

柯震東在片中跟王淨有感情戲，某段畫面柯震東裸體坐在一旁，王淨表示，「他光溜溜我沒有什麼感覺，那時候是殺青戲，我要安慰他的情緒，因為殺青很感動。」

片中出現大量特效畫面，九把刀透露，跟特效總監嚴振欽製作很久，「後面遠山很不像真實場景，我想要有忽遠忽近的距離感，振欽一直跟我說不可能有鳥飛進來，直到調光的最後一天，他居然變出鳥給我，其實很感動。」

「功夫」將於2月13日全台上映。（編輯：張雅淨）1150122