柯震東《功夫》再露屁屁扮學生「我沒有要退讓」 嫌王淨太醜不想跟她講話

由導演九把刀（右二）執導的《功夫》舉辦媒體試片。（圖／蘇聖倫攝）

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作片《功夫》，團隊耗時兩年、斥資近三億台幣打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，今（22日）舉辦媒體試片活動，映後導演九把刀率領柯震東、王淨、朱軒洋首度公開亮相，九把刀難掩激動之情：「看到這麼多人支持《功夫》，今天是我最開心的一天！」而被問到在新作《功夫》中再度飾演高中生的柯震東，他表示對於穿制服還是感到很自在：「在演高中生的賽道上，我可是沒有要退讓的！」不忘讚嘆自己代言的醫美電波「很猛」。

廣告 廣告

柯震東對於自己的「萬年學生」形象仍感到滿意。（圖／蘇聖倫攝）

由於《功夫》是台灣電影近十年來最大規模的製作之一，還將以台灣影史最高規格上映，同步推出 IMAX、Dolby Cinema、Dolby Vision＋Dolby Atmos、SCREENX、4DX 及 ULTRA 4DX 六大特殊影廳版本進攻賀歲檔，由於柯震東在九把刀的多部作品中都曾光屁股和「打手槍」，被問到這樣的情節要演到何時？柯震東很直接表示：「幾歲都會打（手槍）啊！」九把刀也立刻推薦「要看4DX」，因為不只畫面在動，還會跟著柯震東屁股一起震動，形容柯震東就像「《進擊的巨人》直接從銀幕裡跑出來」。

許久沒新作品的王淨今亮麗現身試片會。（圖／蘇聖倫攝）

柯震東也分享這次拍攝過程中接受了大量動作訓練，不論是體能或心理層面都是一次全新體驗，希望觀眾能感受到角色在成長與選擇中的掙扎與熱血。日前被他網友發現跛腳拄著拐杖到居酒屋用餐，經紀人表示是因爲打球扭傷。柯震東今也表示打球時腳「翻船」韌帶受傷，「需要開刀，不過最近開始忙宣傳，還有其他工作，可能必須到下半年才有空去動手術，現在就是覺得腳踝很鬆。」

片中有姐弟戀感情戲的朱軒洋表示對交往對象年紀不設限。（圖／蘇聖倫攝）

至於久違重返大銀幕的王淨，這次在《功夫》中徹底放飛形象，有多場扮醜演出，她笑說有一場戲，她因中了蛇毒整臉發黑，柯震東竟無情地對她說：「妳現在好醜，先不要跟我講話！」她也透露前陣子比較少露面，是想多留點時間學不同的東西，像是近期她接觸「禪柔」訓練就覺得滿不錯的。

柯震東這次在《功夫》中還是有露屁股的畫面。（圖／蘇聖倫攝）

這次片中有不少愛情戲是在朱軒洋與飾演王淨媽媽的曾莞婷身上，問朱軒洋是否能接受像電影裡那樣相差16、17歲的姐弟戀？他害羞回說：「我覺得都可以啦！」對於交往對象的年紀不設限。

《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

殉職勇消詹能傑稱「衣服像山」！屋主撿回收堆家中 醫：氣切搶救50分仍無效

為救人脫下面罩殉職！詹能傑暖舉曝光 同月同日生同袍哽咽：你真的太衝了

勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言