柯震東《功夫》動作「比專業還強」 王淨開發驚人腰力

柯震東(右一)挑戰高密度動作戲全面升級，表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」。（麻吉砥加提供）

九把刀執導、改編自其同名小説的奇幻動作片《功夫》，耗時2年、斥資近3億元台幣打造，今（6日）發布正式海報與幕後花絮師徒篇，主要演員戴立忍、柯震東、朱軒洋與王淨開拍前接受韓國動作團隊Triple A特訓，柯震東動作戲表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」；朱軒洋則展現極具原始直覺般的爆發力；王淨全力投入高強度武打，一場關鍵下腰動作意外開發出「腰力驚人」的潛能；戴立忍也肯定戲中三位徒弟的敬業態度。

為讓動作場面更有看頭，戴立忍、柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受近2個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭把關。柯震東與朱軒洋不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，兩人也直呼拍攝過程吃盡苦頭。

王淨全力投入高強度武打，一場下腰戲意外發現「腰力驚人」。（麻吉砥加提供）

柯震東此次在《功夫》中展現更扎實的動作實力，其天賦與完成度獲韓國動作導演張材旭高度讚賞。近期代表作為韓片《格殺福順》的張材旭表示：「柯震東在某些高難度動作上，表現甚至超越專業團隊。他動作乾淨俐落、速度快又力量十足，而且非常懂鏡頭語言，知道如何呈現最佳效果，說真的比我們還強。」

朱軒洋則展現原始直覺般的強烈氣場，詮釋角色時憑本能反應出擊，動作與情緒皆極具爆發力，兩人在多場合體對打戲中火花四射，成為全片亮點之一。

面對高強度武打訓練，王淨毫不退縮，笑說不希望在對戰時落於人後，因此積極投入訓練，每個招式都力求完美。在一場關鍵對決中，她需要完成高難度的下腰動作，王淨才意外發現自己「腰力驚人」，讓角色的強悍魅力更加立體。擔任「師父」的戴立忍指出，正是這樣的投入與信念，撐起了《功夫》充滿想像力的奇幻動作世界觀。

《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映，同步推出IMAX、Dolby Vision＋Atmos、Dolby Atmos、SCREENX、4DX 及 ULTRA 4DX六大特殊影廳版本，多種規格觀影體驗全面進攻賀歲檔。更多資訊請洽官方粉絲團FB：Facebook.com/kungfu2026、IG：Instagram.com/kungfu2026。

電影《功夫》正式海報充滿奇幻動作色彩。（麻吉砥加提供）

