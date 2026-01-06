柯震東《功夫》挑戰高難度動作戲 超越專業團隊

記者王丹荷／綜合報導

九把刀執導、斥資近3億臺幣打造，改編自其同名小説的《功夫》，今（6）發布正式海報與幕後花絮，戴立忍、柯震東、朱軒洋與王淨於開拍前接受韓國動作團隊Triple A的特訓，柯震東挑戰高密度動作戲，表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」，朱軒洋則展現極具原始直覺般的爆發力，女力代表王淨1場關鍵下腰動作意外開發出「腰力驚人」潛能，戴立忍也高度肯定3位徒弟的敬業態度。

為打造臺灣電影前所未見的動作場面，戴立忍、柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近2個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。其中柯震東與朱軒洋的動作戲份尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如臺版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，2人也直呼拍攝過程吃盡苦頭。

多次投入高密度動作戲訓練的柯震東，在《功夫》中全面升級，展現更扎實的動作實力，其天賦與完成度獲得韓國動作導演張材旭高度讚賞。近期代表作為韓片《格殺福順》的張材旭表示：「柯震東在某些高難度動作上，表現甚至超越專業團隊。他動作乾淨俐落、速度快又力量十足，而且非常懂鏡頭語言，知道如何呈現最佳效果，說真的比我們還強。」而搭檔朱軒洋則展現原始直覺般的強烈氣場，詮釋角色時憑本能反應出擊，動作與情緒皆極具爆發力，2人在多場合體對打戲中火花四射，成為全片亮點之一。

身為「功夫團體」中唯一的女力代表，王淨被導演九把刀封為「天生的演員」，直言她擁有每位導演都夢寐以求的特質，為電影注入不可或缺的靈魂。面對高強度武打訓練，王淨毫不退縮，笑說不希望在對戰時落於人後，因此積極投入訓練，每個招式都力求完美。尤其在1場關鍵對決中，她需要完成高難度的下腰動作，王淨才意外發現自己「腰力驚人」，成功開發不為人知的潛能，也讓角色的強悍魅力更加立體。

擔任「師父」的戴立忍，親眼見證3位徒弟從訓練到拍攝過程的蛻變，對他們的表現給予高度肯定：「他們工作態度非常敬業，開放心態加上全力以赴的態度真的很棒！」戴立忍指出，正是這樣的投入與信念，撐起了《功夫》高強度、充滿想像力的奇幻動作世界觀。《功夫》將於2月13日上映，將以臺灣影史最高規格上映，同步推出IMAX、Dolby Vision＋Atmos、Dolby Atmos、SCREENX、4DX 及 ULTRA 4DX六大特殊影廳版本，多種規格觀影體驗全面進攻賀歲檔。

柯震東（右）挑戰高密度動作戲，表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」。（麻吉砥加提供）

柯震東（左）、朱軒洋合作《功夫》。（麻吉砥加提供）

作為《功夫》女力代表，王淨全力投入高強度武打。（麻吉砥加提供）

戴立忍相當肯定《功夫》徒弟柯震東、朱軒洋、王淨的敬業態度。（麻吉砥加提供）