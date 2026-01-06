柯震東《功夫》獲韓動作導演讚「比專業還強」 六大特殊影廳同步上映

柯震東（右一）挑戰高密度動作戲全面升級，表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」。（圖／麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映。《功夫》今（6日）發布正式海報與幕後花絮師徒篇，戴立忍、柯震東、朱軒洋與王淨於開拍前接受韓國動作團隊Triple A的特訓，柯震東挑戰高密度動作戲全面升級，表現獲韓國動作導演張材旭讚「比專業團隊還強」。

《功夫》上映時將同步推出IMAX、Dolby Vision＋Atmos、Dolby Atmos、SCREENX、4DX 及 ULTRA 4DX六大特殊影廳版本，多種規格觀影體驗全面進攻賀歲檔。觀眾可依喜好選擇觀影體驗，無論追求極致畫面、沉浸音效或動感座椅帶來的臨場震撼，都能全方位感受《功夫》的奇幻動作魅力，展現台灣電影在製作規模與技術上的新高度。

廣告 廣告

作為《功夫》女力代表，王淨全力投入高強度武打，一場下腰戲意外發現「腰力驚人」。（圖／麻吉砥加提供）

為打造台灣電影前所未見的動作場面，戴立忍、柯震東、朱軒洋在《功夫》開拍前，接受為期近兩個月的魔鬼特訓，從基礎體能、武打節奏到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。其中柯震東與朱軒洋的動作戲份尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，兩人也直呼拍攝過程吃盡苦頭。

多次投入高密度動作戲訓練的柯震東，此次在《功夫》中全面升級，展現更扎實的動作實力，其天賦與完成度獲得韓國動作導演張材旭高度讚賞。近期代表作為韓片《格殺福順》的張材旭表示：「柯震東在某些高難度動作上，表現甚至超越專業團隊。他動作乾淨俐落、速度快又力量十足，而且非常懂鏡頭語言，知道如何呈現最佳效果，說真的比我們還強。」而搭檔朱軒洋與他在多場合體對打戲中火花四射，也成為全片亮點之一。

戴立忍相當肯定《功夫》三位徒弟柯震東、朱軒洋、王淨的敬業態度。（圖／麻吉砥加提供）

至於身為「功夫團體」中唯一的女力代表，王淨被導演九把刀封為「天生的演員」，直言她擁有每位導演都夢寐以求的特質，為電影注入不可或缺的靈魂。面對高強度武打訓練，王淨毫不退縮，笑說不希望在對戰時落於人後，因此積極投入訓練，每個招式都力求完美。尤其在一場關鍵對決中，她需要完成高難度的下腰動作，王淨才意外發現自己「腰力驚人」，成功開發不爲人知的潛能，也讓角色的強悍魅力更加立體。

本片敘述衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡五百年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨 飾）也加入他們的練武行列，三人得知了五百年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）糾纏至今的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密……！《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。

電影《功夫》幕後花絮

原始連結

看更多 CTWANT 文章

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈