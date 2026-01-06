柯震東《功夫》超越專業 王淨筋骨軟Q

九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，耗時2年、斥資近3億台幣打造，卡司集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等人，為打造台灣電影前所未見的動作場面，戴立忍、柯震東、朱軒洋在開拍前接受為期近2個月的魔鬼特訓，從體能、武打到高難度翻滾動作，全程由韓國頂尖動作團隊Triple A與動作導演張材旭嚴格把關。

其中柯震東與朱軒洋的動作戲分尤其密集，不僅要飛天遁地，還宛如台版「蜘蛛人」般在都市高樓之間跳躍穿梭，對體能與心理都是極限挑戰，而柯震東的天賦與完成度更獲得《格殺福順》韓國動作導演張材旭高度讚賞：「柯震東在某些高難度動作上，表現甚至超越專業團隊。他動作乾淨俐落、速度快又力量十足，而且非常懂鏡頭語言，知道如何呈現最佳效果，說真的比我們還強。」

身為「功夫團體」中唯一的女力代表，面對高強度武打訓練，她毫不退縮，每個招式都力求完美，尤其在1場關鍵對決中，王淨需要完成高難度的下腰動作，才意外發現自己腰力驚人，成功開發不為人知的潛能，也讓角色的強悍魅力更加立體。