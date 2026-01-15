柯震東《功夫》飛簷走壁帥出新高度 劉冠廷大場面廝殺戴立忍

劉冠廷在《功夫》中有多場精彩動作戲，獲韓國動作導演封為「練武奇才」。（麻吉砥加提供）

賀歲檔奇幻動作鉅片《功夫》今發布正式預告，揭露更多角色關係與龐大世界觀，正邪勢力輪廓逐漸明朗，預告開場柯震東率先登場，在夜色街道間施展輕功飛簷走壁，以高強功夫行俠仗義。而戴立忍飾演的師父角色，率領徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，共同對抗劉冠廷領軍的黑暗勢力，1場延續500年的恩怨情仇，嚴峻考驗柯震東一行人的信念與選擇。

《功夫》正式預告中驚人的視覺特效搭配拳拳到肉的武打動作，展現台灣電影少見的大規模動作場面，也讓觀眾一窺九把刀賀歲鉅作的企圖心，加上台灣影史最多種規格影廳版本同步推出，被影迷點名為今年最不能錯過的大銀幕體驗。

過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，這次在《功夫》徹底翻轉形象，挑戰演出終極反派「藍金」，開拍前接受高強度的專業特訓，正式拍攝時展現前所未見的俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我。劉冠廷分享：「這角色有種近乎偏執的純粹，有幾場對打戲我打到沒聽到導演喊卡，完全陷在角色裡，下戲後才發現全身痠痛、需要去按摩了。」

《功夫》預告中柯震東展現特訓成果，在夜色中飛簷走壁。（麻吉砥加提供）

劉冠廷冷酷而優雅的武打風格，與戴立忍沉穩霸氣的招式形成強烈對比，同為戲劇科班出身的兩人，戲裡戲外師兄弟的巔峰對決無疑是全片亮點之一，劉冠廷也笑談拍攝趣事，除了追求武打動作到位外，因「藍金」造型設定是一頭金色長髮，他的脖子時常需要使力甩髮，預告中有一幕接住鐵鍊的戲，他因轉頭動作過猛，「一不小心把自己弄到落枕！」

除了主要角色廝殺激烈，《功夫》的反派陣營還有全能影后嚴藝文、金獎男配高英軒等實力派演員輪番登場。嚴藝文一改過往親和形象，在片中飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，實則暗地操盤不法勾當，反差感十足。全面黑化的嚴藝文直呼：「演壞人真的太過癮！」

