柯震東《功夫》飛簷走壁帥出新高度 劉冠廷手段兇殘被封「練武奇才」

《功夫》預告中柯震東展現特訓成果，在夜色中飛簷走壁，完美還原原著熱血場景。（圖／麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作片《功夫》，耗時兩年、斥資近三億台幣打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，今（15日）發布正式預告，預告中柯震東展現特訓成果，在夜色中飛簷走壁帥出新高度，完美還原原著中的熱血場景。除戴立忍率領柯震東、王淨、朱軒洋迎戰隱藏在城市中的黑暗勢力外，劉冠廷更顛覆形象化身終極反派「藍金」，獲韓國動作導演認證「練武奇才」，片中也全面黑化的嚴藝文則直呼：「耍壞太過癮！」

廣告 廣告

《功夫》預告開場由柯震東率先登場，在夜色街道間施展輕功飛簷走壁，以高強功夫行俠仗義。而戴立忍飾演的師父角色，率領徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，共同對抗劉冠廷領軍的黑暗勢力，一場延續500年的恩怨情仇，嚴峻考驗柯震東一行人的信念與選擇。

過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，這次在《功夫》徹底翻轉形象，挑戰演出終極反派「藍金」，開拍前接受高強度的專業特訓，正式拍攝時展現前所未見的俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我。劉冠廷分享，「這角色有種近乎偏執的純粹，有幾場對打戲我打到沒聽到導演喊卡，完全陷在角色裡，下戲後才發現全身痠痛、需要去按摩了。」

而劉冠廷的投入也獲得韓國動作導演張材旭高度肯定，盛讚他是「練武奇才」，不僅能在短時間內消化複雜招式，為追求畫面的流暢美感，還常主動要求調整。劉冠廷冷酷而優雅的武打風格，與戴立忍沉穩霸氣的招式形成強烈對比，同為戲劇科班出身的二人，戲裡戲外師兄弟的巔峰對決無疑是全片亮點之一。

劉冠廷也笑談拍攝趣事，除了追求武打動作到位外，因「藍金」造型設定是一頭金色長髮，他的脖子時常需要使力甩髮，預告中有一幕接住鐵鍊的戲，他因轉頭動作過猛，「一不小心把自己弄到落枕！」

除了主要角色廝殺激烈，《功夫》的反派陣營還有全能影后嚴藝文，嚴藝文一改過往親和形象，在片中飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，實則暗地操盤不法勾當，反差感十足。全面黑化的嚴藝文直呼：「演壞人真的太過癮！」她透露《功夫》劇本層次豐富，情節走向充滿轉折，「故事發展絕對超乎大家想像！」

是我們最強的招式」

《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映。正式預告YT連結：https://youtu.be/SSJNy84AqmE

劉冠廷在《功夫》有多場精彩動作戲，獲韓國動作導演封為「練武奇才」。（圖／麻吉砥加提供）

嚴藝文在《功夫》飾演勢力龐大的黑心議長，直呼「耍壞好過癮！」（圖／麻吉砥加提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍