導演九把刀，所執導的2026春節賀歲片"功夫"，今天（22日）率領主要演員柯震東、王淨、朱軒洋舉辦試片。柯震東在劇中飾演的高中生，大尺度畫面、動作樣樣來，九把刀喊話一定要看4DX版，本人則笑稱，他的犧牲被視為票房破億的吉兆。

電影"功夫"預告：「我們練武功就是為了要，伸張正義，維護世界和平。」由演員柯震東飾演的高中生，在劇中和好友朱軒洋，向一名身懷高強武藝的神祕流浪漢，拜師學功夫，行俠仗義！電影"功夫"預告：「吾乃迎采峰凌霄派。什麼派？師父。」搞笑風趣的賀歲片"功夫"，即將在農曆春節上映，導演九把刀，率領主要演員柯震東、王淨、朱軒洋，週四下午來到西門町的電影院，舉辦試片。

九把刀率領主角柯震東、王淨、朱軒洋出席試片。（圖／民視新聞）導演九把刀：「一定要看4DX之類的特殊版本，我覺得那個會一起震，有點像"進擊的巨人"，對不對，你自己說。很像那個"進擊的巨人"，跑出來的那種感覺。」演員柯震東vs.王淨：「我覺得在這條，高中生這賽道上我是不會退讓的。所以這次不會是你的最後一幕？不會不會，接下來年輕的男演員，你們可能辛苦一點，高中生這條路我是不會讓的。」柯震東再度飾演高中生，劇中高尺度畫面、動作樣樣來，讓九把刀喊話，一定要看立體場次！至於許久未現身的王淨，繼"月老"後，再合體柯震東拍戲，她也大方分享近況。

柯震東「功夫」飾演高中生又全裸 九把刀笑稱：推薦看4DX

九把刀率領主角柯震東、王淨、朱軒洋出席試片。（圖／民視新聞）

演員王淨：「是有一陣子沒有出現了，然後但是就是覺得，能夠再用"功夫"，再跟大家見面是很開心，不會說是刻意(消失)吧，就是會想要多留一點時間，去學一些不同的東西。」導演九把刀：「(因為大家都很怕妳不開心？大家鬧她的啦。對，她就是，其實我覺得她來現場氣氛差很多，現場有一個女生來了之後，大家就變得很快樂。」王淨否認沒有不開心，也強調彼此關係感情很好，因為電影緣分再度聚在一起，而身為唯一女力的她，劇中高強度武打訓練不退縮，要讓影迷看到她的另外一面！

