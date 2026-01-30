柯震東、曾莞婷現身西門町上千民眾爭搶紅包 戴立忍難得公開亮相喊緊張

賀歲片《功夫》於台北西門徒步區舉辦接招見面會。（圖／蘇聖倫攝）

九把刀電影《功夫》今（30日）於台北市西門徒步區舉辦見面會，導演九把刀、柯震東、曾莞婷一同亮相吸引大批民眾圍觀。但最令人驚訝的是，幾乎從來沒有參加過任何電影見面會活動的戴立忍，竟然也在這次活動中驚喜現身，他笑容滿面表示因為天氣很好又剛好有空，想說來看看，不過見過大場面的他竟坦言「非常緊張，手足無措」，反差萌有點可愛。

柯震東飾演萬年高中生不怕影迷看膩。（圖／蘇聖倫攝）

電影《功夫》今日下午在西門町盛大揭幕新春特製裝置，現場重現片中具象徵意義的經典書牆場景，地面更印製醒目的「拜我為師」四個大字，吸引大批影迷駐足拍照，話題十足。在《功夫》中飾演王淨媽媽「阿芬」的曾莞婷，笑稱自己是九把刀的忠實影迷，當初一聽到要參演他的作品，二話不說立刻答應，不過對於要演媽媽有點不爽。定裝前原以為會是樸素造型，沒想到一換上戲服竟意外辣翻，讓她又驚又喜，但最後還是忍不住對導演喊話：「希望導演下一次不要再找我演媽媽了！」

曾莞婷在《功夫》雖是火辣的冰果店老闆娘，卻也超齡演出王淨的媽媽。（圖／蘇聖倫攝）

難得出席宣傳活動的戴立忍，被問到為何會出席今日活動？他先是幽默回應：「因為天氣很好！」隨即正經解釋，拍攝《功夫》工作過程很開心，是一部相當好玩熱鬧的電影，每天要花3、4個小時進行特殊化妝，拍片過程也非常有趣，「九把刀點子很多，腦迴路跟我和我朋友是不同的人，每天都有不同驚喜」。而從來沒出席過戶外宣傳活動的他也感到很新鮮，但他坦言今天出來參加活動，「心情很緊張！」被問到與角色「黃駿」的相似之處，戴立忍笑說都一樣健忘：「每天起床都把前一天的事情忘得一乾二淨，開開心心面對新的一天。」更自曝拍攝現場經常忘詞。

戴立忍難得出席電影活動力挺《功夫》。（圖／蘇聖倫攝）

至於永遠的高中生柯震東，他坦言這次角色相對「更低齡」，比電影「那些年」的主角又更笨一些，「我本人是還滿成熟的啦」。柯震東與戴立忍在電影「黑的教育」合作過，但當時柯震東是導演身分，此次兩人以演員身分對戲，戴立忍直說當初比較多磨合，此次合作更熟悉，有更很長的時間相處，彼此情誼變得深厚，他更當場向柯震東真情表示：「很開心有你這個朋友！」一句話展現師徒戲裡戲外的好感情。

電影《功夫》將於2月13日上映。

