柯震東、朱軒洋台中舉辦《功夫》見面會 玖壹壹驚喜為王淨慶生

【緯來新聞網】導演九把刀率柯震東、王淨、朱軒洋昨（7日）到台中舉辦《功夫》見面會，與片中飾演武林高手的玖壹壹成員春風、洋蔥與健志比拼遊戲，更驚喜獻上巨無霸壽桃為7日生日的王淨慶生。

見面會上玖壹壹驚喜為王淨慶生。（圖／麻吉砥加提供）

兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，現場笑聲不斷。首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典臺詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風，整場對決毫無冷場。活動上更抽出幸運粉絲上台跟演員們一起玩遊戲，寵粉誠意滿滿，其中一位男性粉絲竟剛好是春風的同學，引發笑果不斷。

柯震東、王淨、朱軒洋主演電影《功夫》。（圖／麻吉砥加提供）

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同《功夫》導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，七人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。晚間，導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓原本就人潮洶湧的夜市瞬間擠得水洩不通。

《功夫》朱軒洋、柯震東、王淨、戴立忍現身臺虎精釀活動，揭曉聯名限定酒款。（圖／麻吉砥加提供）

次外，該片週末一連三天在全台舉辦四場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，週五台北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，率領三位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。不只影廳內熱鬧非凡，《功夫》熱度也延燒到街頭，戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋驚喜現身信義鬧區，與電影主視覺大型廣告合影。

