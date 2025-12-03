柯震東「醉倒」許瑋甯婚禮畫面瘋傳 經紀公司73字還原真相：現場氣氛歡樂

柯震東出席婚禮話題不斷。董孟航攝

柯震東出席許瑋甯與邱澤婚禮時，被ØZI曝光一張躺地疑似醉倒的照片，引發討論，且他後來被發現腳受傷拄拐杖外出，被聯想是喝到爛醉摔成「掰咖」。柯震東本人活躍於社群，沒有對此多做解釋，但經紀公司「禾豐九路」3日在限時動態上發聲還原真相。

禾豐九路發文表示：「未經證實的新聞標題及內容，只好在這邊說一下，現場氣氛歡樂開心躺地上供拍照而已，沒有爛醉喔，參加了一場溫馨幸福的婚禮很替新人開心，謝謝大家關心，別再模糊焦點了啦！」

柯震東直接在婚禮現場躺地。董孟航攝、翻攝IG ＠kaikaiko

拄拐杖與粉絲合照！經紀人解釋：打球扭傷

而柯震東拄著拐杖與網友合照被PO上網，被問：「是因為婚禮醉到骨折嗎？」柯震東沒有解釋原因，但留言：「第一個擁有我拐杖造型照片的人。」經紀人則解釋：「打球不慎扭傷，謝謝關心。」



