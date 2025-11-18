柯震東23歲超正師妹咖啡廳打工 「素顏被誤認」反應曝光
〔記者蕭方綺／台北報導〕23歲許莉廷曾在Netflix影集《此時此刻》飾演少女版的林心如，並入圍金鐘戲劇新人獎，近日被拍到除了演藝工作，還在咖啡廳打工，她今(18)出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，表示打工算是賺房租，畢竟開源也是投資理財的一部分，她也歪頭細算：「這個月打工時間比較少，不到10天，很對不起店長，一直改班。」
她戲裡透過賣藥賺錢，頗有生意頭腦，戲外卻不敢做生意，自認：「太容易隨波逐流了，人家說什麼都覺得有道理。」她是柯震東的師妹，目前以演員工作為主，只是希望持續工作狀態，「讓自己有在工作狀態，才會有前進的感覺，一閒下來就會緊張，不管缺不缺錢」，而打工的地方是寵物友善咖啡廳，也讓她感到十分療癒。
許莉廷演過不少戲，也當過北影新人，雖然在咖啡館打工時都是大素顏，但仍有粉絲認出她，她打趣說也曾被誤認是其他人，「我也會點頭笑一下。」不讓認錯人的粉絲尷尬。
此外，許乃涵戲裡飾演她的母親，「母女倆」受訪時側臉確實有些相似。有場媽媽因用藥休克的戲，讓許莉廷說「從天堂掉到地獄，從0到100這15秒內的爆發對我來說是很大的挑戰。」許乃涵則透露這一場重頭戲說，「女兒在旁哭的聲音實在太撕心裂肺，躺在地上的我，真的很怪罪這個角色怎麼可以這樣拋下女兒！」拍攝時一度因為太逼真的哭聲，鄰居還差點報警。公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》將於本週日(11/23)晚間10時公視頻道播出，並上架公視+平台。
