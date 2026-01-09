柯韓會插曲！王世堅不滿被傳主動求見 韓國瑜：是我邀的

民眾黨主席柯文哲今（9）日下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜。然而，會前卻傳出民進黨立委王世堅「主動要求」參加此次會面，引發外界議論。對此，王世堅嚴正駁斥，澄清是收到韓國瑜的邀請，並非自己主動報名，且為了避免模糊焦點，決定不出席此次會面。立法院長韓國瑜也出面證實，確實是他主動邀約王世堅，對於造成王世堅的困擾感到相當抱歉。

柯文哲與韓國瑜今（9）日舉行閉門會。（圖／中天新聞）

據了解，柯文哲此次拜會韓國瑜，主要目的是為了爭取國民黨支持民眾黨提出的《人工生殖法》修法草案。原定出席人員除了柯文哲與韓國瑜外，還包括國民黨立委謝龍介等人。然而，媒體報導卻傳出王世堅得知柯文哲要拜訪韓國瑜後，主動向韓國瑜表達希望能一同參與敘舊。此消息一出，立即引發王世堅不滿，他強調自己從未主動要求參加，完全是被動受邀。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅還原過程表示，昨（8）日下午他在立法院遇到謝龍介，謝龍介提及柯文哲隔天要來拜訪韓國瑜，詢問他是否願意一起過來聊聊。隨後，韓國瑜也親自打電話給他，熱情邀請他一同參與會面。王世堅當時認為，既然是老朋友敘舊，且又是院長親自邀請，便答應了下來。沒想到消息傳出後卻變成他「主動要求」參加，讓他感到相當無奈與憤怒，因此決定取消出席，以免外界誤解他要「蹭熱度」或模糊了雙方討論法案的焦點。

針對此事，韓國瑜今日受訪時還原了邀約經過。他表示，因為柯文哲要來立法院拜訪，他想到王世堅與柯文哲過去在台北市議會有許多互動，兩人算是「老同事」，加上謝龍介也在場，大家都是老朋友，因此才主動打電話邀請王世堅一起來喝茶敘舊。韓國瑜強調，這完全是他個人的主意，並非王世堅主動要求。

韓國瑜進一步說明，他沒想到這個單純的邀約會被外界解讀成王世堅要「蹭熱度」，甚至傳出是王世堅主動報名，這對王世堅非常不公平。韓國瑜表示，他看到相關報導後，覺得對王世堅很不好意思，造成他的困擾與誤解，因此特地公開澄清，希望能還王世堅一個公道。他也提到，稍早已再次致電王世堅致歉，並尊重王世堅決定不出席的意願。

