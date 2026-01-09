柯韓會請託人工生殖法 斥綠殘忍

民眾黨前主席柯文哲（右）9日針對「人工生殖法」修正草案，拜會立法院長韓國瑜（左），2人並握手致意。（姚志平攝）

為了協助黨內立委陳昭姿推動《人工生殖法》修正案，民眾黨前主席柯文哲9日前往立法院拜會院長韓國瑜。柯文哲表示，有跟韓拜託，未來修正案送到大會，希望他多幫忙，韓也允諾「這沒問題」。不過話鋒一轉，柯也替陳昭姿緩頰，直言8日立院衛環委員會審議《人工生殖法》修正案時，對陳的批評「根本就是把她剝了一層皮」，抨擊綠委們「怎麼可以這麼殘忍？」

為推動人工生殖法修正案，柯文哲9日下午與民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委陳昭姿等人前往拜會韓國瑜，會後他表示，跟韓國瑜本來就相當熟識，因此很多話可直接溝通，這次則是為了人工生殖法拜託韓國瑜，未來若案子到大會，希望能請他多幫忙，而韓國瑜也允諾「這沒問題」。

柯文哲進一步表示，8日有觀看衛環委員會審議人工生殖法的直播，認為陳昭姿在會議中「根本是被民進黨立委剝了一層皮」，質疑綠委們為何要在公開場合批評陳是「沒有子宮的女人？」不需要這樣殘忍，也不用持續讓社會對立衝突提升，「理性探討，純粹從醫學上考量、社會上需要，不要故意抹黑。」

黃國昌直言，對於人工生殖法修正案，民眾黨團一直都抱持樂觀理性的態度，有爭議的地方大家都可以討論，委員會的過程中他都輕聲細語，且未講任何難聽的話，針對綠委較為爭議的發言，也都是說之以理。

黃國昌批評，很多綠委都是為反對而反對，像是綠營想將代理孕母脫鉤，但在審議過程中引用加拿大聯邦法來更正法案名稱，結果綠委連聯邦法有規範代理孕母都不知道；綠委稱陳昭姿提出的修正案僅9條，嘲笑「陳9條」，但美國加州對人工生殖相關法條只有3條，「難道這些綠委會笑加州議員是『加州3條』嗎？」

陳昭姿表示，人工生殖法即使完成修法，她也沒辦法適用，站出來只是為幫助她的病友們，很多先天有身體問題的人，甚至有輕生念頭，她成為這些人唯一的代言人，「我知道我不能放棄，一放棄她們會因為絕望而崩潰。」