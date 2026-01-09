柯韓立法院閉門對談 韓國瑜親自接待送柯文哲「馬上幸福」

民眾黨創黨主席柯文哲為人工生殖法親自請託立法院，上週前往拜會國民黨、民進黨團後，今（9）日會面立法院長韓國瑜。韓國瑜在院長室外親自接待，還送上「馬上幸福」的春聯，韓國瑜笑說，這明天才要開始發，今天先送給你，並祝柯文哲「馬上幸福」。

柯文哲親自拜會韓國瑜。（圖／中天新聞）

柯文哲今天下午1時40分到立法院拜會韓國瑜，主要仍是為了《人工生殖法》的修法能將代理孕母入法，完成當初延攬立委陳昭姿進入不分區的約定，與會白委包括陳昭姿、身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌。據傳，與會對談不設限話題內容，因此也不排除有機會討論到總預算案。

韓國瑜送上「馬上幸福」春聯。

柯文哲下午與陳昭姿、黃國昌一同前往立法院長室，韓國瑜與立法院副院長江啟臣親自出面接待，韓國瑜還送上「馬上幸福」的新年春聯，雙方握手合影後，韓國瑜笑說，「這春聯明天早上才要發，搶先送給你了，祝福柯主席新的一年要馬上幸福喔」。

