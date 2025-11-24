柯黃合體拍片！柯文哲笑：兩個太陽總比沒有好 黃國昌預告柯「土城十講」一定講完

柯文哲、黃國昌合體拍片。摘自柯文哲IG



民眾黨前主席柯文哲今（11/24）發出自己與現任黨主席黃國昌合拍的影片，柯文哲說，兩個太陽比沒有太陽好」，現在根本是小黨，兩個太陽都怕熱度不過。黃國昌也在今晚直播預告柯文哲將有一系列「土城十講」，保證一定講完，「絕對不會像總統賴清德的團結十講，講到後來自己講不下去。」

柯文哲今天在IG貼出短片，寫下「今天來黨部走走」。立法院民眾黨團主任陳智菡在影片中笑問柯文哲，知道黃國昌明天要出訪，所以就班師回朝？黃國昌說「你要回答，對，他終於出去，他出去我就趕快回來」。陳智菡接著說，「害我們都沒有辦法休息，一個太陽出去，還有一個太陽」。幕僚問「你有覺得這裡很熱？這裡有兩個太陽」，柯笑呵呵說：「這才是真正要講的，兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本是小黨，兩個太陽都怕熱度不過。」

柯文哲表示兩個太陽比沒有太陽好。摘自柯文哲IG

至於黃國昌要出訪，有何要提醒？柯文哲表示，黃哪裡需要他提醒？反正戰略確定剩下就隨機應變，最近中國日本正在吵架，相信黃國昌討論過，有基本態度，戰略決定了，剩下戰術就自己發揮，黃國昌則補充，「扮演善意、穩定、和平的橋樑」。

對於要提醒黃國昌買禮物給老婆、小孩嗎？柯文哲愣住表示，不能跟黃國昌講，因為自己從來不買，如果以後人家開始比較，他就麻煩，所以最好不要買，「我會很麻煩」。黃國昌也說，為了避免陷柯文哲於不義，「所以我絕對不會買」。

最後，陳智菡問，準備好被見縫插針？黃國昌強調，讓他們見識到民眾黨的戰力，一棒接一棒，棒子傳過去又傳回來，讓大家見識到民眾黨的可怕。

此外，黃國昌在今晚直播透露，現在叫柯文哲「柯老大」，因為開會時叫柯文哲「主席」，都會被制止，所以跟周榆修、陳智菡約好，以後聽到他講老大，就知道在講柯文哲。

黃國昌也提到，今天柯文哲上了一支他下午與柯文哲拍的影片「土城十講」，他今天下午與「老大」（柯文哲）對談一本書，因為老大開始一段重要的旅程，有一個系列的演講，「老大土城十講，而且我跟大家保證，土城十講一定講完，絕對不會像賴清德的團結十講，講到後來自己講不下去。」

黃國昌酸，賴清德講完後被噓爆、嗆爆，大概所有賴清德身邊的人都拜託賴千萬不要講下去。他說，今天去參加土城十講第一講，在節目分享他的觀察、看法，賴清德到底在搞什麼。

黃國昌也預告活動，12/15周一晚上8點「KCTIX」正式售票，在直播搶票，至於售票要進場什麼活動，12/15宣布，只能先說限量的，100%限量的，票搶完為止，而且票價0元，這是給最忠實的粉絲。

黃國昌強調，「你不會後悔，第一個室內場，因為是室內一定要限量，第二，燈光音響俱佳，給你前所未有的感受」。

粉絲提醒說要設關卡，怕票被非粉絲的人搶走，黃向小編說，有道理！「考一些只有忠實粉絲知道的問題」。雖黃國昌語帶神秘，但粉絲留言表示是演唱會。

