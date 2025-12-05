即時中心／温芸萱報導

民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌直播對談，引發政壇議論。對此，政治評論員評論員吳靜怡今（5）日在臉書指出，柯文哲明確要求藍白民調結果「輸的就認輸」，並暗示黃國昌新北參選別再模糊。她分析，柯文哲掌握黨內主導權，明年立委多為「柯家軍」，黃國昌雖強調每週進立院，卻仍難擺脫只是「柯之下的主席」。她也批黃國昌企圖切割「菱傳媒」及冷錢包爭議，外界難買單。

柯文哲與黃國昌昨晚進行直播對談，引發政壇關注。政治評論員吳靜怡今日在臉書發文分析指出，從直播內容可看出柯文哲對黃國昌有明確指示：藍白合作的民調結果要快速定調，輸的人就認輸，不要拖泥帶水。柯文哲也提醒黃國昌，新北市選情要果斷，不論是藍白合還是獨立參選，都應各自承擔後果，根本不存在所謂基隆模式或縣市聯合內閣的安排。

快新聞／柯黃同框直播！吳靜怡酸：永遠只是「太陽下」的主席

政治評論員吳靜怡。（圖／民視新聞資料照）

吳靜怡表示，柯文哲在黨內有鐵律，黃國昌任期兩年後就下台，明年一批新立委將多為「柯家軍」。她指出，黃國昌在直播中頻頻表達意見，實際上是把部分政策和爭議法案推給柯文哲，並呼應柯文哲早前的總統選舉策略，甚至刻意將部分荒謬法案與民進黨想法對位。黃國昌也提到自己每週兩天到立法院開會，想讓柯文哲人馬清楚知道他才是黨主席身份。

對於全台各地的政治布局，吳靜怡指出，柯黃兩人刻意避開討論，尤其是明年選戰的策略，顯示柯文哲並未完全認同黃國昌對金釵等佈局的安排。吳靜怡並酸黃國昌提到替柯爭取戒護就醫一事，其實柯文哲當日原本就有就醫安排，反而顯得自揭其短。而黃國昌特別提到「冷錢包」議題，應該就是想要當面跟柯文哲和柯粉解釋「菱傳媒」跟他沒關係，但誰信？

此外，柯文哲透過直播回應陳佩琪臉書內容，提到清涼照事件，意在提前澄清並承認檢調掌握硬碟為其個人資料。此次直播首發觀看人數約五萬人，相較柯文哲選前之夜二十多萬人，顯示人氣存在上限。

吳靜怡總結，柯黃互動雖相敬如賓，但對民眾黨政治操作幾無加分效果。黃國昌仍只是柯文哲這顆「太陽」下撐傘的黨主席，決策主導權完全在柯文哲手中，黨內核心仍以柯文哲為中心。





