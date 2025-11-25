即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌今（25）日出訪日本，前主席柯文哲昨（24）日晚間便發布短影片現身黨部。對此，媒體人詹凌瑀就在臉書批評，影片是「此地無銀三百兩」，酸柯黃拍「兄友弟恭」影片意在消毒，反而顯得心虛，「越是強調什麼，通常就是越缺什麼」。詹凌瑀指出，黃國昌像是戰略性避柯文哲回歸鋒頭，以免在黨內被指指點點。

民眾黨主席黃國昌今（25）日將出訪日本，前主席柯文哲昨（24）日晚間釋出一段來到中央黨部的短影片。自柯文哲交保後，外界對民眾黨內的權力歸屬、拉扯就一直在討論。

廣告 廣告

對於柯文哲在此時發布影片，媒體人詹凌瑀便在臉書直言，「急著拍片裝熟？這齣『雙太陽』戲碼越演越假」，他指出，影片內容明顯是「此地無銀三百兩」，先前外界傳出柯黃內鬥，隨即就拍攝這種「兄友弟恭」影片，反而讓人覺得心虛。

接著，詹凌瑀更表示，如果真的沒事，何必特地拿「兩個太陽」這個詞來解釋？而對於柯文哲說「怕不夠熱」，他嘲諷，「這句話真的太好笑了，民眾黨現在的支持度都快蒸發了，他還嫌不夠熱？」，他直指，這影片就是拍來消毒的，如果柯黃真的感情好，權力分配沒問題，根本不需要特地拍這種尬聊影片來解釋，「越是強調什麼，通常就是越缺什麼」。

此外，詹凌瑀分析，黃國昌出訪日本，柯文哲就立刻接手黨部坐鎮，這種安排根本就是「排班制」不像正常政黨運作，並形容2人是「王不見王」。他認為，黃國昌此行與其說是外交任務，更可能是暫時戰略性撤退，避開柯文哲回歸的鋒頭，以免在黨內被指指點點。





原文出處：快新聞／柯黃拍「兄友弟恭」影片？她酸：越是強調就越缺什麼

更多民視新聞報導

「台灣有事」中向UN告洋狀！日反擊：北京才應受責難

涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因

16縣市強風警報！氣象署：「這一縣市」最高可達11級陣風

