柯、蔡大秀電子腳鐐！她：藍白挺貪污形象照

▲柯文哲、蔡正元高調合影，兩人翹著二郎腿、秀出電子腳鐐。（圖／翻攝自蔡正元臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲昨（10）日邀請國民黨前立委蔡正元，一同參與「土城十講」第九講節目錄影，由於蔡正元涉及三中案，同樣須配戴電子腳鐐接受監控，兩人更高調地合影留念，只見他們翹著二郎腿、神情輕鬆自在，讓媒體人吳靜怡不禁大酸：「藍白最佳挺貪污形象照？原來不是焦土政策，是交接去土城？」

吳靜怡表示，這張堪稱世紀「藍白最佳形象照」，民眾黨創黨主席柯文哲與獲得國民黨榮譽獎章的蔡正元，兩位大老翹腳露出電子腳鐐、談笑自若的姿態，輕鬆把司法處分轉為政治表演道具、把犯罪包裝成政治認同、把司法制度與威信表演成嘲諷。

「原來，藍白合不是團結、不是改革，而是一種對司法風險的集體輕佻化。」吳靜怡質疑，正常人能接受市長圖利財團的貪污行為嗎？正常人能接受公司經營者侵占公司資產嗎？藍白居然可以把喪事當喜事來辦！

吳靜怡直言，原來政治人物犯罪，不斷對司法制度進行嘲諷、輕蔑、否定，把司法案件政治化，就可以把所有個人刑責包裝成「政治迫害」，怪不得，藍白兩兄弟，走著走，民主皆可拋，「戴著電子腳鐐的藍白木可止兀兄弟，最屌！翹著二郎腿！真有藍白的！」

