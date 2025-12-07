柯"請纓南下"選台南? 溫朗東:柯若參選謝龍介會禮讓

政治中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲，日前與黃國昌開直播時透露，自己要請纓到南部去，遭外界解讀想親自上陣，投入2026縣市長選舉，目標可能是高雄或台南，名嘴分析台南機率較高，因為高雄已經歷過韓國瑜，並直言若柯文哲參選，謝龍介會禮讓，綠營直言藍白把台南視為目標不意外。

民眾黨主席黃國昌vs.前民眾黨主席柯文哲（12.04）：「我是自動請纓我要去住在南部，等一下等一下等一下，我們把12月的言詞辯論先做完。」

前民眾黨主席柯文哲，日前和黃國昌同場直播時，拋出要去住南部，引起外界好奇，難道2026，他要投入選舉？"南部"是指哪個縣市？跟隨柯文哲多年的蔡壁如，曾經這樣說。

前民眾黨立委蔡壁如（09.17）：「我個人會建議他去參選台南市長，我告訴你直接對決賴清德，（本命區）不是不是本命區，對決賴清德，這才叫做政治上面的政治意義。」





溫朗東分析柯文哲請纓南下參選的可能性。（圖／民視新聞）









名嘴溫朗東分析，柯文哲要選的話台南機率較高，因高雄有過韓國瑜經驗，很多搖擺選民不會再信任第三勢力，而民進黨在台南執政很長時間，且藍營近來得票都在成長，若柯文哲真的到台南參選，謝龍介一定會禮讓。





謝龍介高機率代表國民黨參選台南市長。（圖／民視新聞）





立委（民）林俊憲：「柯文哲要到台南來選，不管是真是假，可以確定是藍白對台南，都有高度的興趣和戰略的部署，鄭麗文也到台南來，她也說她要把台南列為首要的戰區之一，所以聽起來呢，我們就覺得責任更加重大。」

語出驚人的柯文哲，會不會真的參選台南，還是未知，但如果要選台南，經營多年的謝龍介就該禮讓嗎？藍白合是民眾黨說了算嗎？一堆疑問，考驗重重。

