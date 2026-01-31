柯、賴同台三鳳中街「火藥味濃厚」 陳其邁為總預算說話了

有意角逐高雄市長的綠委賴瑞隆（前排左）、藍委柯志恩（前排右）出席高雄三鳳中街年貨祭揭幕儀式，雙方握手打招呼展現風度。（紀爰攝）

有意角逐高雄市長的綠委賴瑞隆（前排右二）、藍委柯志恩（前排左二）出席高雄三鳳中街年貨祭揭幕儀式。（紀爰攝）

高雄市長陳其邁在三鳳中街揭幕儀式上台致詞。（紀爰攝）

高雄市長陳其邁（前排右一）與綠委賴瑞隆（前排左一）與眾多貴賓在舞台上方合影。（紀爰攝）

藍委柯志恩（前排中）與高市議會議長康裕成（前排右二）、三鳳中街主委伍進昌（前排左一）、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史（前排左二）比出「三」手勢在舞台上合影。（紀爰攝）

高雄三鳳中街年貨祭31日熱鬧登場，高雄市長陳其邁、藍委柯志恩、綠委賴瑞隆等眾多貴賓到場參與揭幕儀式，不過，柯志恩與賴瑞隆之間火藥味濃厚，賴瑞隆致詞時提及立法院總預算卡關，呼籲柯志恩與國民黨快點審預算；柯志恩上台時則回應，要做市長的人一定不會亂砍經費，要賴瑞隆不用擔心；陳其邁則呼籲，希望國民黨不要杯葛國家總預算。

賴瑞隆表示，昨天立法院會期剛結束，還是要拜託下個會期柯志恩跟國民黨要繼續支持高雄建設，總預算要趕快審，這是有史以來拖最久的一次總預算，包括《財劃法》對高雄也不公平，陳其邁講過很多次了，希望盡快通過院版，給高雄合理對待。

柯志恩則回應，不論總預算還是《財劃法》，要做市長的人一定會將高雄經費爭取到，不會亂砍，更何況陳其邁未來是要坐大位的人，沒有錢，他會想辦法馬上有錢，這就是市長魄力，而陳其邁也有交代要顧未來高雄建設，所以相信藍綠白都會一起合作，賴瑞隆不用太擔心。

陳其邁則指出，總預算攸關國際民生，也攸關各地方重大建設，如果對預算有意見，應該是在審查的時候來表達，不要說總預算杯葛，或者是連審查機會都沒有，還找很多奇奇怪怪的理由，選民都很清楚這是在杯葛，覺得很不應該。

