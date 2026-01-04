柯「LongStay」嘉市挺張啓楷！ 鄭麗文：共推人選全力輔選

國民黨主席鄭麗文。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文為2026年地方選戰布局操盤，目前已確定藍白會在新北、嘉義市、宜蘭縣共推人選，預計3月進行整合，而民眾黨前主席柯文哲重返政壇的起手式，就是宣布要在嘉義市LONGSTAY，全力輔選張啓楷。

國民黨主席鄭麗文曾披上婚紗，說要嫁給高雄，雖然沒有選上立委，但這次身分不同，要強力宣傳自家選將。國民黨主席鄭麗文：「最好的選擇，就是我們的柯志恩。」

國民黨九合一選舉喊出「決戰南台灣」，近來鄭麗文紅統言論收斂不少，談話更貼近基層，不過連任縣市要守住，搶灘深綠選區，和民眾黨之間的合作將是關鍵，尤其農曆年後就要進入深水區。

前民眾黨主席柯文哲vs.支持者：「加油加油，小朋友排前面。」

柯文哲重返政壇，宣布到嘉義市LONGSTAY，親自督軍黨籍立委張啓楷，就盼能拿下市長寶座，假日選在人潮眾多的文化路夜市當人形立牌，站在定點，讓民眾排隊合影，白營早已插旗嘉義市，國民黨還在苦尋最強棒。

民眾黨前主席柯文哲：「（跟鄭麗文主席）有機會就見面，這也...我們還是按照機制來處理。」

國民黨主席鄭麗文：「就算不是國民黨提名的，黨籍的同志，大家共推的人選，我們都會全力輔選。」

藍白合3月就分曉，不過，在這之前，倒是有志一同對綠營開轟，鄭麗文不滿綠委林宜瑾提修兩岸條例，要刪「國家統一」，正名兩岸分屬兩國。

國民黨主席鄭麗文：「我很想知道，賴總統你的態度是什麼，是林宜瑾想挽回自己，瀕臨死亡的政治生命，還是你私下授意玩兩手，我們就等著看吧。」

柯文哲聽到執政黨要修理現任主席黃國昌，超不滿。前民眾黨主席柯文哲：「你把我柯文哲關了一年，我可以一笑置之，就算了，你們還派人來放話，還要如法炮製，把黃國昌再搞一遍，再來一遍，我一定焦土政策，這次我就不一樣了，賴清德在你一念之間。」

藍白整合前，兩位領袖用批評執政黨，推疊默契。

