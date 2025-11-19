柯P不忘國事？黃國昌：凌晨1點還收到簡訊

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度會面，雙方針對四大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開。在會後媒體訪問階段，有媒體提問，兩黨的參與未來是否會擴大，邀請民眾黨前主席柯文哲加入？黃國昌說，柯文哲目前正在面臨民進黨的司法追殺，所以希望留多一點時間，讓柯文哲去面對官司。

記者提問時說，柯文哲是民眾黨精神領袖，黃國昌還先修正，柯文哲不只是精神領袖，也是重要的夥伴，只是柯文哲目前正面臨民進黨的司法追訴，需要時間處理後續程序，但雙方的聯繫從未中斷。

廣告 廣告

黃國昌透露，他與柯文哲仍頻繁討論政務與形勢，甚至今凌晨1點多仍收到柯文哲傳來的訊息，顯示對方持續關注公共事務。他表示，待相關司法程序告一段落後，柯文哲一定會樂意出席公開場合，民眾黨也期待未來能看到他再次投入政治議題，一同參與跨黨對話。

因國民黨最大母雞，仍是台中市長盧秀燕，未來民眾黨如何與國民黨地方首長合作？黃國昌指出，他與多位藍營地方首長保持交流，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及基隆市長謝國樑。他表示，這些城市在治理上各具成績，無論是市政管理、區域協調或行政執行力，民眾黨都會持續觀摩與學習。

黃國昌強調，政黨與政黨之間的合作，是嚴肅而慎重的事。他表示，今天獲得鄭麗文的同意，雙方智庫將正式對接，開始就地方治理與政策問題展開深入討論。他說，國民黨在地方施政上表現良好的前輩，都是民眾黨未來學習與借鏡的對象，而跨黨合作也將是帶動地方治理進步的重要途徑。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔡英文也提過「協商式民主」 黃國昌批綠騙票：掌權後選擇性遺忘

鄭黃會面！國民黨送藍白鵲圓盤 民眾黨回贈鎢絲燈泡「照亮台灣」

形容藍白合像法國半總統制 鄭麗文：民進黨執政後拒絕與在野溝通