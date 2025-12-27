柯P助選！黃國昌：給我4年時間讓市民驕傲

▲民眾黨主席黃國昌在新莊舉辦造勢活動。（圖／記者呂炯昌攝，2025,12,27）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉及台北市長任內京華城容積率弊案、總統大選期間政治獻金案，在羈押近一年後，今年9月以7000萬交保。民眾黨主席黃國昌今（27）日下午在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，成為正式參選新北市長的起手式。柯文哲今日為黃國昌造勢助講，成為柯文哲交保後首場參加的造勢活動，黃國昌拜託新北市民給他4年時間，「當年柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市感到驕傲。」

廣告 廣告

民眾黨今日下午在新北市新莊宏匯廣場舉行「為新北應援× DO THE BEST」活動，為民眾黨主席黃國昌參選新北市長造勢，包括民眾黨立委麥玉珍、林憶君、林國成、陳昭姿、新北市議員陳明義、新竹市副市長邱臣遠等人參加，黃國昌的妻子高翔、柯文哲的妻子陳佩琪也上台唱歌造勢。

柯文哲上台助講感謝黃國昌勇於承擔接下黨主席，讓民眾黨能走得更遠。黃國昌則說，剛剛聽主席講話好多回憶都回來了，2023年11月16日，他在「館長」陳之漢的攝影棚等柯文哲到場，那天約好要正式宣布加入民眾黨。當時民眾黨也是風雨飄渺，但加入這大家庭後，他發現不是只有一個柯文哲，還有柯文哲訓練出來的優秀團隊，沒有時間悲傷、也沒有時間洩氣，加入民眾黨的第一天就是開始戰鬥的第一天。



黃國昌回憶說，當時在最短時間在全國各個地方把柯文哲的理念、把國家還給人民的理念傳遞到每一個角落。相信大家都還記得，2024年1月14日在競總外面大家哭紅眼，沒有走完最後一步，但是跟大家承諾，這一場改變台灣政治文化的公民運動不會停止。



黃國昌說，過去這一年多，他跟7位同事們在立法院並肩作戰，每天在想的是曾經跟選民做出的承諾完成了多少，不到2年的時間，完成了國會改革法案、修正財政收支劃分法、制定吹哨者保護法、完成不法官說罪、完成棄保潛逃罪等。2023年7月柯文哲在凱道簽下的承諾書，8位立委沒有辜負柯文哲的期待、支持者的選票，全部都幫大家完成了。



黃國昌說，「這就是民眾黨，我們希望讓台灣的選民可以相信，當政治人物站在台上做出許諾的時候，是真心的、是會完成承諾的。」他不忘痛批民進黨有太多過去的承諾，大家把時間軸線拉長一點，會發現柯文哲做的承諾，民眾黨兌現的承諾，都是民進黨過去曾經許諾台灣人民、但是背棄的，民眾黨接起棒子幫台灣人民實現承諾，「說到做到，應該是對政治人物最基本的要求」。



黃國昌說，柯文哲給他最大的影響是執行力。黃國昌說，他自認是執行力超強的人，在還不認識柯文哲的時候，看他把一樣一樣對市民的許諾完成了，花6天時間把忠孝橋拆乾淨、西區門戶計畫，帶給市民完全不同的市容面貌，「這是市民需要的市長，我在柯文哲身上看到了」。



黃國昌說，他被綠媒是一個喜歡咆哮的人，「但是我想真正告訴台灣人民的是，我們受夠了，受夠官員把時間花在解釋問題，而不是花在解決問題」。人民需要的非常簡單，把答應人民的事情做好，政治落實在人民生活的每一天，每天早上起來認真工作、把事情做好，這件事情不該這麼困難，也不需要有一個咆哮的立委催促著。

▲民眾黨新北舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，黃國昌的妻子高翔（左起）、黃國昌、柯文哲、柯文哲的陳佩琪出席。（圖／記者呂炯昌攝，2025.12.27）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

雙城論壇首日坐鎮台北！蔣萬安視察安心關懷站寫下：害怕不是軟弱

藍營議員現身黃國昌造勢場 陳明義：藍白合有公平機制大家都期待

遇突發威脅不用看小橘書！北市府圖卡揭「跑、躲、報」保命三原則