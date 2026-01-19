柯P嗆營養午餐騙票！他怒了：藍白破局推手

▲民眾黨前主席柯文哲批評，台北市長蔣萬安的「營養午餐免費」政策，根本是在騙選票。（圖／嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安6日在市政會議拍板，今年起國中小「營養午餐全面免費」，政策一出也帶動其他縣市陸續跟進，蔣萬安此舉被視為布局連任選戰的關鍵一步。不過，民眾黨前主席柯文哲昨（18）日卻狠批，這是民粹政治，根本是在騙選票，對社會財富重新分配沒有幫助。對此，國民黨台北市議員楊植斗不客氣直說，盼柯文哲別成為2028藍白破局的推手。

楊植斗表示，柯文哲前主席的「白目」不是一兩天的事了，民眾黨的支持者認為柯心直口快，他也可以理解。

楊植斗強調，但默契和信用，需要長期的合作來維持。藍白雙方縱使在免費營養午餐等民生政策上有意見的分歧，也沒必要對蔣萬安市長酸言酸語，讓藍營支持者倒彈，何必？

最後，楊植斗更鄭重地喊話：「盼柯文哲前主席，當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手！」

