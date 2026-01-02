柯P復出 今年朝野戰爭將更熱鬧

台灣民眾黨立院黨團2日舉行「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，民眾黨前主席柯文哲（中）也參與。（杜宜諳攝）

被控涉入京華城案的前民眾黨主席柯文哲在交保數月後，2日首度赴立院拜會朝野黨團，還和民眾黨主席黃國昌同台舉行記者會，不僅備受朝野禮遇，還展現其高人氣。在現任民眾黨立委「兩年條款」即將屆滿之際，柯的舉動除宣告他滿血復活，展現在立院的影響力，或許更是為挑戰2028年預做準備。

賴清德總統上任後，朝野就紛爭不斷，同年9月柯文哲因京華城案遭台北地院裁定羈押，此後民眾黨內事務交由黃國昌處理，柯政治生涯長達1年多的空白期間，綠媒不斷操弄其司法案件，民眾黨大量流失年輕族群支持，柯在政壇的人氣也一落千丈。

不過，隨著柯司法案件逐漸明朗，柯交保後吸引不少同情票，加上賴政府表現不合人意，民眾已厭倦朝野政黨長期對抗，都為柯文哲復出政壇創造更多空間。

去年8月，民進黨力挺的大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘被點名是戰犯，黨內要求請辭，賴清德也表態「黨團改選會更符合社會的期待」，當時柯建銘強調，他的總召任期到今年2月1日，如今只剩不到1個月，民進黨團運作領袖是否仍是「永遠的柯總召」，充滿變數。

在民眾黨方面，連同黃國昌在內，現任立委的「兩年條款」1月底也將屆滿，由於黃國昌已表態將參選新北市長，可預期未來將放更多的心力衝選舉，黨團的運作也勢必要交棒。

柯文哲選在此時拜會朝野黨團，一方面拉著藍營戰火嗆賴，「先搞大罷免，現在又怪人家搞彈劾？」、「今天台灣所有問題只在賴清德一念之間，最有權力的人應負起最大責任」；一方面為柯建銘寒冬送暖，讚「立法院只要有老柯都可以解決的嘛」，都顯示他對於朝野的合縱連橫「從從容容，遊刃有餘」。

儘管柯文哲自嘲「劫後餘生、苟延殘喘」，還自稱「朝廷欽犯」沒有官職，不過從柯建銘拜託他支持總預算，請他「回去要交代耶！」國民黨立院黨團總召傅崐萁見到柯文哲也高喊「藍白合加油！」顯然藍綠都無法忽視柯文哲的「江湖地位」。

柯復出不僅預告今年朝野戰爭將更熱鬧，2026年選舉會增更多「藍白合」的想像空間，如果柯文哲能在京華城案中全身而退，2028年藍綠陣營更將多了這位可怕的競爭對手。