柯P批藍玻璃心 羅智強：政黨都有主體性「存在差異很正常」

柯文哲批藍營都很玻璃心，羅智強（左）說政黨間存在差異很正常；洪孟楷（右）則表示這種說法絕不會適用在國民黨團身上。（圖：臉書合成）

民眾黨創黨主席柯文哲昨天（29日）針對藍白合議題提出「藍白分」的概念、強調藍白應該「分工合作」、還說未來什麼事都有可能，並形容國民黨朋友「都很玻璃心」。對此，藍營立委儘管都很不以為然，並未直接回批柯P。（張柏仲報導）

針對柯文哲帶有貶抑性的說法，國民黨團書記長羅智強並未直接反駁，他只說政黨各自都有主體性，存在一些差異是很正常的事情；但是藍白兩黨：國民黨和民眾黨在民主監督、制衡以及追求未來政黨輪替的目標上，這方面的共識還是非常堅實的。

立委洪孟楷同樣沒有直接回應柯文哲的酸評，只強調今天是立法院本會期最後一天開會，尤其是在「兩年條款」下，民眾黨有6席立委即將卸下他們的職務。他回顧過去兩年期間在野陣營能夠團結、能夠監督、能夠制衡，就是因為能團結在一起，發揮堅強的戰力；只要團結、什麼都有可能發生。

洪孟楷表示，自己是藍營，至少他不認為自己有玻璃心。洪孟楷強調，其實台灣2350萬人他相信沒有人是玻璃心，國民黨團是一個堅強的團隊、擁有堅強的戰力，這種說法絕不會適用在國民黨團身上。